Włosi analizują rywali w barażach. Tak piszą o Polakach

Italia to zdecydowanie najbardziej utytułowana ekipa spośród wszystkich szesnastu drużyn biorących udział w przyszłorocznych barażach o mundial. Mówimy wszak o pięciokrotnych mistrzach świata, którzy jeszcze w 2021 roku cieszyli się z triumfu na mistrzostwach Europy. Tym bardziej szokiem dla wszystkich sympatyków "calcio" jest brak awansu na największy piłkarski turniej globu od 2014 roku.

Przypomnijmy, że przy dwóch poprzednich okazjach "Squadra Azzurra" odpadała właśnie po barażach. Do turnieju w Rosji nie zakwalifikowała się z powodu porażki ze Szwecją, natomiast cztery lata później nie poleciała do Kataru po sensacyjnej, wręcz kompromitującej porażce z Macedonią Północną. Co ciekawe, obie reprezentacje to potencjalni rywale Italii w półfinale przyszłorocznych baraży!

Fani z Półwyspu Apenińskiego chcieliby jednak w myśl powiedzenia "do trzech razy sztuka" uniknąć koszmaru i przebrnąć przez dwuetapowe zmagania, które zaplanowane zostały na 26 i 30 marca 2026 roku. Oprócz wspomnianych Szwecji i Macedonii Północnej, ekipa dowodzona przez Gennaro Gattuso może trafić w półfinale na Rumunię lub Irlandię Północną. Bez względu na rywala, to spotkanie zagra u siebie.

Dziennikarze "La Gazetta dello Sport" wybiegają myślami dalej i przedstawiają sylwetki wszystkich drużyn uczestniczących w barażach. Z tego grona wiadomo, że Italia nie zagra na pewno z Danią, Turcją i Ukrainą, które również znalazły się w pierwszym koszyku.

W przypadku awansu do finału baraży, Włochy mogą trafić zatem na kogoś z trzeciego koszyka: Irlandię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo oraz kogoś z czwartego koszyka: Słowację, Czechy, Walię i rzecz jasna Polskę.

ZOBACZ TAKŻE: Na kogo najlepiej trafić w barażach? "W Warszawie jesteśmy w stanie pokonać każdego"

Z tego grona "na papierze" najsilniejsza i najgroźniejsza wydaje się drużyna Jana Urbana, o której żurnaliści z Italii piszą w samych superlatywach.

"Polska w eliminacjach zrobiła to, czego od niej oczekiwano - zajęła drugie miejsce w grupie bez większych problemów radząc sobie z Finlandią, Maltą i Litwą. Nieco poza zasięgiem była Holandia, która przeszła kwalifikację prawie perfekcyjnie. Polacy przegrali tylko jeden mecz, zdobywając 17 punktów w ośmiu spotkaniach" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

Nie zabrakło też krótkiego komentarza na temat selekcjonera naszej kadry oraz największej gwiazdy zespołu, czyli Roberta Lewandowskiego.

"Jan Urban to były napastnik z przeszłością w Hiszpanii. Po pracy w kilku rodzimych klubach takich jak Legia Warszawa, Zagłębie Lubin, Lech Poznań, Śląsk Wrocław i Górnik Zabrze, od kilku miesięcy prowadzi kadrę. Jej gwiazdą jest Robert Lewandowski - nie może być innego wyboru. Niech jego wiek nie wprowadza nikogo w błąd. W tym sezonie strzelił już siedem goli w dwunastu meczach dla Barcelony. Mówimy o napastniku, który aż ośmiokrotnie kończył sezon z dorobkiem co najmniej 40 bramek" - podkreślają włoscy dziennikarze.

Spośród wszystkich potencjalnych rywali Italii w barażach, z pewnością najmniej pożądanym jest Polska również dlatego, ponieważ nie brakuje w niej zawodników znanych z boisk Serie A. Oprócz Lewandowskiego, Włosi mieliby prawo obawiać się takich piłkarzy jak Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Łukasz Skorupski. Poza tym Biało-Czerwoni są zaprawieni w bojach, jeśli chodzi o baraże w ostatnich latach. W 2022 roku w ten sposób pokonali Szwecję i awansowali na mundial do Kataru, natomiast dwa lata później wyeliminowali po karnych Irlandię i dostali się na Euro. Nie zmienia to jednak faktu, że mecz Włochy - Polska raczej nie zadowoliłby żadnej ze stron.

Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Polsat Sport