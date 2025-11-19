Wygrana polskiego klubu na pożegnanie z europejskimi pucharami

Koszykówka

Koszykarze Anwilu Włocławek wygrali u siebie z kosowskim BC Trepca 96:78 (21:17, 32:19, 21:22, 22:20) w 6. kolejce Pucharu Europy FIBA. Polski zespół zakończył grę w grupie F z bilansem 3-3 i odpadł z rozgrywek.

Koszykarz Anwilu Włocławek prowadzi piłkę podczas meczu, broniony przez zawodnika BC Trepca.
fot. PAP
Anwil Włocławek pokonał BC Trepca w ostatnim meczu grupy

Koszykarze Anwilu już przed meczem ostatniej kolejki wiedzieli, że nie mają szans na awans.

 

W Hali Mistrzów pewnie pokonali outsidera grupy, ale wcześniejszej trzy porażki w grupie F zamknęły im drogę do kolejnej fazy rozgrywek.

 

Polski zespół zajął trzecie miejsce w grupie.

 

Anwil Włocławek - BC Trepca 96:78 (21:17, 32:19, 21:22, 22:20).

 

Anwil Włocławek: Isaiah Mucius 16, Michał Michalak 13, Nijal Pearson 12, Dawid Słupiński 11, Kacper Borowski 10, Elvar Fridriksson 10, A.J. Slaughter 9, Eric Lockett 7, Bartosz Łazarski 4, Michał Kołodziej 4.

 

Najwięcej punktów dla BC Trepca: Chad Brown 19, JaCori Payne 18, Mikaile Tmusic 17.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKOSZYKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aliaga Petkimspor - King Szczecin. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 