Wygrana polskiego klubu na pożegnanie z europejskimi pucharami

Koszykarze Anwilu już przed meczem ostatniej kolejki wiedzieli, że nie mają szans na awans.

W Hali Mistrzów pewnie pokonali outsidera grupy, ale wcześniejszej trzy porażki w grupie F zamknęły im drogę do kolejnej fazy rozgrywek.

Polski zespół zajął trzecie miejsce w grupie.

Anwil Włocławek - BC Trepca 96:78 (21:17, 32:19, 21:22, 22:20).

Anwil Włocławek: Isaiah Mucius 16, Michał Michalak 13, Nijal Pearson 12, Dawid Słupiński 11, Kacper Borowski 10, Elvar Fridriksson 10, A.J. Slaughter 9, Eric Lockett 7, Bartosz Łazarski 4, Michał Kołodziej 4.

Najwięcej punktów dla BC Trepca: Chad Brown 19, JaCori Payne 18, Mikaile Tmusic 17.

BS, PAP