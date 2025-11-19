Z kim Polska zagra o mundial? Matematyka wskazuje jasno

Piłka nożna

Reprezentacja Polski nie zdołała awansować bezpośrednio na przyszłoroczny mundial. Aby wystąpić na mistrzostwach świata, Biało-Czerwoni będą musieli przejść przez dwustopniowe baraże. Z kim zagrają w półfinale? Sprawdźmy.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 10 kopie piłkę
fot. PAP
Z kim Polska zagra o mundial? Matematyka wskazuje jasno

W ostatniej kolejce eliminacji Polska pokonała Maltę 3:2, a Holandia ograła Litwę 4:0. Tym samym "Oranje" - z 20 punktami na koncie - zajęli pierwsze miejsce. Biało-Czerwoni zgromadzili 17 "oczek" i uplasowali się na drugiej pozycji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska może uniknąć Włochów w barażach! Ale muszą zostać spełnione dwa kluczowe warunki


To oznacza, że podopieczni Jana Urbana - aby zagrać na mundialu - będą musieli przebrnąć przez baraże. Te będą natomiast dwustopniowe. Najpierw odbędą się półfinały, a później finały.

Z kim Polska zagra w półfinale baraży?

Z kim Polska zagra w półfinale baraży? To pytanie zadają sobie wszyscy fani futbolu w naszym kraju. To, co wiemy na pewno, to to, że rywalem Biało-Czerwonych będzie któraś z drużyn z trzeciego koszyka. Przypomnijmy, jakie reprezentacje znajdują się w nim. 

 

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

 

Polska trafiła natomiast do koszyka numer 2. Uniknie tym samym na poziomie półfinałów gry z Walią, Czechami i Słowacją. 

 

Matematyka jasno wskazuje, że mamy po dokładnie 25% szans na wylosowanie każdej z czterech drużyn z trzeciego koszyka. Takie samo prawdopodobieństwo dotyczy trafienia Irlandii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa. 


Półfinały zaplanowano na 26 marca. Jeśli Polacy wygrają swój mecz, wystąpią w finale, który odbędzie się 31 marca. O tym, na kogo mogą w nim trafić, pisaliśmy TUTAJ

 

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bułgaria - Gruzja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 