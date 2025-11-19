Z kim Polska zagra o mundial? Matematyka wskazuje jasno

W ostatniej kolejce eliminacji Polska pokonała Maltę 3:2, a Holandia ograła Litwę 4:0. Tym samym "Oranje" - z 20 punktami na koncie - zajęli pierwsze miejsce. Biało-Czerwoni zgromadzili 17 "oczek" i uplasowali się na drugiej pozycji.

To oznacza, że podopieczni Jana Urbana - aby zagrać na mundialu - będą musieli przebrnąć przez baraże. Te będą natomiast dwustopniowe. Najpierw odbędą się półfinały, a później finały.

Z kim Polska zagra w półfinale baraży?

Z kim Polska zagra w półfinale baraży? To pytanie zadają sobie wszyscy fani futbolu w naszym kraju. To, co wiemy na pewno, to to, że rywalem Biało-Czerwonych będzie któraś z drużyn z trzeciego koszyka. Przypomnijmy, jakie reprezentacje znajdują się w nim.

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Polska trafiła natomiast do koszyka numer 2. Uniknie tym samym na poziomie półfinałów gry z Walią, Czechami i Słowacją.

Matematyka jasno wskazuje, że mamy po dokładnie 25% szans na wylosowanie każdej z czterech drużyn z trzeciego koszyka. Takie samo prawdopodobieństwo dotyczy trafienia Irlandii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa.



Półfinały zaplanowano na 26 marca. Jeśli Polacy wygrają swój mecz, wystąpią w finale, który odbędzie się 31 marca. O tym, na kogo mogą w nim trafić, pisaliśmy TUTAJ.

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

