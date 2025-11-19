Znamy większość uczestników MŚ 2026. Kto zagra na mundialu?
39 drużyn z eliminacji oraz trzech współgospodarzy ma już zapewniony udział w przyszłorocznych piłkarskich mistrzostwach świata, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Jako ostatnie do tego grona dołączyły trzy ekipy z Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów (strefa CONCACAF): Panama, Haiti i Curacao.
Łącznie z eliminacji na mundial dostanie się 45 ekip. 43 wywalczą miejsca po kwalifikacjach kontynentalnych, a ostatnie dwie po międzykontynentalnych barażach, zaplanowanych na marzec 2026 roku.
ZOBACZ TAKŻE: Z kim Polska zagra w barażach? Oto potencjalni rywale! Wśród nich uznane marki
Najwięcej reprezentacji - 16 - wyśle Europa. Azja będzie miała ośmiu przedstawicieli w turnieju oraz jedno miejsce w barażach. Z Afryki zakwalifikowało się dziewięć zespołów plus ewentualnie kolejny z baraży. Strefa CONCACAF otrzymała trzy bezpośrednie kwalifikacje (plus trzy kraje-gospodarze) i kolejne dwa miejsca w barażach. Ameryka Południowa miała zapewnionych sześć bezpośrednich miejsc, a jedna z drużyn powalczy w barażach.
Oceanii przypisano jedno miejsce w turnieju finałowym - już w marcu wywalczyła je Nowa Zelandia. Nowa Kaledonia może być kolejnym zespołem z tego regionu świata, jeśli pomyślnie przejdzie baraże.
Reprezentacje pewne udziału w MŚ:
Gospodarze: USA, Meksyk, Kanada
Europa (16 miejsc): Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Holandia,
Niemcy, Hiszpania, Szkocja, Belgia, Szwajcaria, Austria.
Afryka (9+1 w barażach): Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka,
Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal.
Azja (8+1 w barażach): Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd.,
Uzbekistan, Australia, Katar, Arabia Saudyjska.
Ameryka Płd. (6+1 w barażach): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj.
CONCACAF (3+2 w barażach): Panama, Haiti, Curacao.
Oceania (1+1 w barażach): Nowa ZelandiaPrzejdź na Polsatsport.pl