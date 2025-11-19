Znamy większość uczestników MŚ 2026. Kto zagra na mundialu?

Łącznie z eliminacji na mundial dostanie się 45 ekip. 43 wywalczą miejsca po kwalifikacjach kontynentalnych, a ostatnie dwie po międzykontynentalnych barażach, zaplanowanych na marzec 2026 roku.





Najwięcej reprezentacji - 16 - wyśle Europa. Azja będzie miała ośmiu przedstawicieli w turnieju oraz jedno miejsce w barażach. Z Afryki zakwalifikowało się dziewięć zespołów plus ewentualnie kolejny z baraży. Strefa CONCACAF otrzymała trzy bezpośrednie kwalifikacje (plus trzy kraje-gospodarze) i kolejne dwa miejsca w barażach. Ameryka Południowa miała zapewnionych sześć bezpośrednich miejsc, a jedna z drużyn powalczy w barażach.

Oceanii przypisano jedno miejsce w turnieju finałowym - już w marcu wywalczyła je Nowa Zelandia. Nowa Kaledonia może być kolejnym zespołem z tego regionu świata, jeśli pomyślnie przejdzie baraże.

Reprezentacje pewne udziału w MŚ:

Gospodarze: USA, Meksyk, Kanada





Europa (16 miejsc): Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Holandia,

Niemcy, Hiszpania, Szkocja, Belgia, Szwajcaria, Austria.





Afryka (9+1 w barażach): Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka,

Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal.





Azja (8+1 w barażach): Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd.,

Uzbekistan, Australia, Katar, Arabia Saudyjska.





Ameryka Płd. (6+1 w barażach): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj.





CONCACAF (3+2 w barażach): Panama, Haiti, Curacao.





Oceania (1+1 w barażach): Nowa Zelandia

ST, PAP