"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Trwa głosowanie, niespodzianka w czołówce

Od kilku dni trwa plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Wstępną fazą było wewnętrzne głosowanie redakcji Interia Sport, które pozwoliło wyłonić 38 pretendentów do końcowego triumfu. W poniedziałek o godzinie 19:00 odpowiedzialność przejęli już Czytelnicy. Swoimi decyzjami wyselekcjonują szesnastkę, która awansuje do fazy pucharowej, a dokładniej 1/8 finału.

Ankieta, którą można znaleźć poniżej, zakończy się w poniedziałek 24 listopada o godzinie 23:59.

Poniżej prezentujemy obecne rezultaty (stan na czwartkowe popołudnie). Prowadzi Iga Świątek, ale na drugim miejscu z bardzo dobrym wynikiem plasuje się Ewa Pajor. Użytkownicy doceniają bardzo dobrą grę dla Barcelony i pierwszy w historii wyjazd żeńskiej reprezentacji Polski na EURO. O awans mogą być spokojni też Bartosz Zmarzlik i Aleksandra Mirosław, których dzieli jedynie 0,1 proc.

Pajor to nie jedyne zaskoczenie - zaledwie tuż nad "kreską" jest Robert Kubica, który przecież wygrał niezwykle prestiżowy 24-godzinny wyścig Le Mans. As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025 - wyniki na czwartek 20 listopada, godzinę 17:00: 1. Iga Świątek - 8,1%

2. Ewa Pajor - 7,1%

3. Bartosz Zmarzlik - 5,8%

4. Aleksandra Mirosław - 5,7%

5. Wilfredo Leon - 5,1%

6. Julia Szeremeta - 4,2%

6. Natalia Bukowiecka - 4,2%

8. Robert Lewandowski - 3,9%

9. Klaudia Zwolińska - 3,6%

9. Tomasz Fornal - 3,6%

11. Pia Skrzyszowska - 3,3%

12. Bartosz Kurek - 3,1%

13. Jakub Kochanowski - 3%

14. Katarzyna Niewiadoma - 2,9%

15. Kamil Semeniuk - 2,7%

15. Robert Kubica - 2,7%

------

17. Maria Żodzik - 2,5%

18. Wojciech Szczęsny - 2,4%

18. Magdalena Stysiak - 2,4%

20. Agnieszka Korneluk - 2,3%

21. Kamil Majchrzak - 1,9%

22. Mateusz Ponitka - 1,8%

23. Kewin Sasak - 1,5%

23. Marcin Komenda - 1,5%

23. Natalia Maliszewska - 1,5%

23. Agata Kaczmarska - 1,5%

27. Patryk Dudek - 1,4%

27. Magdalena Fręch - 1,4%

29. Martyna Klatt, Anna Puławska - 1,2%

29. Jordan Loyd - 1,2%

31. Krzysztof Chmielewski - 1%

31. Agata Barwińska - 1%

33. Aneta Rygielska - 0,9%

34. Zuzanna Cieślar - 0,8%

34. Mikołaj Marczyk - 0,8%

34. Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski - 0,8%

37. Aleksandra Król-Walas - 0,6%

37. Vladimir Semirunnii - 0,6%

Jak można zauważyć, w kilku przypadkach mamy sytuację "ex aequo". Sportowcy wciąż czekają na głosy. Pomóż im! Głosować można TUTAJ.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Czołowi sportowcy otrzymają specjalne statuetki

Po zakończeniu "Asa Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" trzech czołowych sportowców otrzyma pamiątkowe statuetki. Ponadto zostaną przyznane też nagroda dla paralimpijczyka roku (laureat zostanie wybrany przez redakcję Interii Sport) oraz nagroda specjalna redakcji Polsatu Sport - będzie to wyróżnienie dla bohaterów wybranego sportowego wydarzenia 25-lecia w związku z przypadającym na bieżący rok jubileuszem 25-lecia stacji.

