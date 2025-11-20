Babilon MMA 55: Wyniki ważenia
Dzień przed galą Babilon MMA 55 odbyła się oficjalna ceremonia ważenia. Z 24 zawodników, którzy wezmą udział w piątkowym wydarzeniu tylko jeden nie zmieścił się w limicie wagowym. Sprawdźcie wyniki ważenia.
Walki zawodowe:
93 kg - Marcin "Bane" Łazarz (93 kg) vs Szymon Kołecki (92.7 kg)
93 kg - Krzysztof Głowacki (93.1 kg) vs Jordan "The Sandman" Nandor (92.9 kg)
84 kg - Szymon Herrmann (84.2 kg) vs Arturs Ozolins (84 kg)
66 kg - Szymon Rakowicz (66.3 kg) vs Adrian "Pitbull" Wieliczko (66.3 kg)
77 kg - Mateusz Wieczorek (77.5 kg) vs Dawid Pietluch (77.3 kg)
66 kg - Erik Rushanyan (66.3 kg) vs Sergiej Kołotiuk (66.3 kg)
84 kg - Kamil Mękal (84.3 kg) vs Konstanty "Kostek" Ruśniak (84.2 kg)
70 kg - Hubert Iracki (71.4 kg)* vs Bartłomiej "Bucketboy" Skowyra (70.8 kg)
87 kg - Mateusz Głuch (86.3 kg) vs Krzysztof Sowa (86.9 kg)
Walki semi-pro:
66 kg - Alan Wiąk (66.2 kg) vs Bartosz Nowicki (66.3 kg)
70 kg - Stanisław Telejko (70.4 kg) vs Jakub Cichowicz (70.1 kg)
77 kg - Bartosz Wieczorek (77.5 kg) vs Krzysztof Śmigacz (77.2 kg)
* - zawodnik przekroczył limit wagowy
