Baraże MŚ 2026: Wyniki losowania. Pary półfinałowe. Kiedy mecze?

W MŚ 2026 udział weźmie 48 drużyn. Aż 16 ekip wyśle Europa. 12 z nich już znamy - to zwycięzcy grup eliminacyjnych, którzy awansowali bezpośrednio.

W grze o pozostałe cztery miejsca dla Starego Kontynentu jest jeszcze 16 zespołów, w tym Polska. Rozstrzygnięcia zapadną w dwustopniowych barażach w marcu przyszłego roku.

Baraże MŚ 2026: Podział na koszyki

Reprezentacje, które wciąż walczą o mundial, zostały podzielone na cztery koszyki. W pierwszym znalazły się te teoretycznie najmocniejsze, a w kolejnych - coraz słabsze. Polska trafiła do koszyka numer 2.



Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina

Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Baraże MŚ 2026: Wyniki losowania. Pary półfinałowe

Losowanie ścieżek barażowych rozpocznie się w czwartek 20 listopada o godzinie 13:00. Kiedy tylko się zakończy, natychmiast zaktualizujemy ten tekst, informując o wynikach.



Mecze barażowe zaplanowano na 26 (półfinały) i 31 (finały) marca. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.



Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na Polsatsport.pl oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.