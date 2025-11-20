Baraże MŚ 2026: Wyniki losowania. Pary półfinałowe. Kiedy mecze?
Za nami faza grupowa eliminacji MŚ 2026. Teraz drużyny, które nie zdołały bezpośrednio awansować na mundial, mają kilka miesięcy na to, aby przygotować się do udziału w barażach. Kto z kim zagra? Wyniki losowania baraży MŚ 2026. Kiedy mecze? Sprawdź.
W MŚ 2026 udział weźmie 48 drużyn. Aż 16 ekip wyśle Europa. 12 z nich już znamy - to zwycięzcy grup eliminacyjnych, którzy awansowali bezpośrednio.
W grze o pozostałe cztery miejsca dla Starego Kontynentu jest jeszcze 16 zespołów, w tym Polska. Rozstrzygnięcia zapadną w dwustopniowych barażach w marcu przyszłego roku.
Baraże MŚ 2026: Podział na koszyki
Reprezentacje, które wciąż walczą o mundial, zostały podzielone na cztery koszyki. W pierwszym znalazły się te teoretycznie najmocniejsze, a w kolejnych - coraz słabsze. Polska trafiła do koszyka numer 2.
Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina
Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja
Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna
Baraże MŚ 2026: Wyniki losowania. Pary półfinałowe
Losowanie ścieżek barażowych rozpocznie się w czwartek 20 listopada o godzinie 13:00. Kiedy tylko się zakończy, natychmiast zaktualizujemy ten tekst, informując o wynikach.
Mecze barażowe zaplanowano na 26 (półfinały) i 31 (finały) marca. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.
Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na Polsatsport.pl oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.