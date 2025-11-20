W czwartek 20 listopada przekonamy się, z kim polska zagra w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

Przypomnijmy - Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w fazie grupowej eliminacji i ostatecznie trafili do drugiego koszyka, jeśli chodzi o baraże.

Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina

Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Rumunia, Szwecja, Macedonia Płn., Irlandia Płn.

Tym samym Polska w półfinale baraży trafi na jedną z drużyn z trzeciego koszyka - Irlandię, Albanię, Bośnie i Hercegowinę lub Kosowo.

Półfinały zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku.

Jeśli Polska wygra swój półfinał i wywalczy awans do finału, decydujący mecz o awans na MŚ podopieczni Jana Urbana rozegrają 31 marca. Wówczas poznamy komplet drużyn, które wywalczyły awans na mundial.

Baraże MŚ 2026. Z kim Polska gra w barażach o mistrzostwa świata?

O tym, z kim Polska gra w barażach o mistrzostwa świata 2026, przekonamy się więc w czwartek 20 listopada. Wówczas dowiemy się, jak wyglądają baraże MŚ 2026.

Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na Polsatsport.pl oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.

BS, Polsat Sport