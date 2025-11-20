Bramka Pajor nie wystarczyła. Pierwsza strata punktów Barcelony w LM

Ewa Pajor zdobyła bramkę w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzyń, ale to nie wystarczyło Barcelonie do zwycięstwa. Hiszpański zespół tylko zremisował 1:1 z Chelsea. To pierwsza strata punktów Katalonek w tym sezonie europejskich rozgrywek.

Dwie zawodniczki grające w piłkę nożną, jedna w różowym stroju prowadzi piłkę, druga w niebieskim próbuje ją odebrać.
fot. PAP/EPA
FC Barcelona przystąpiła do meczu z Chelsea jako wciąż niepokonana w tym sezonie Ligi Mistrzyń. Zawodniczki z Katalonii wygrały kolejno: 7:1 z Bayernem Monachium, 4:0 z AS Roma i 3:0 z OH Leuven.

 

Ich angielskie rywalki też spisywały się dotychczas bardzo solidnie. W pierwszej kolejce podzieliły się co prawda punktami z FC Twente (1:1), ale później zanotowały już dwa zwycięstwa - 4:0 z Paris FC i 6:0 z SKN St. Poelten.

 

Spotkanie lepiej zaczęło się dla gospodyń. Już w 16. minucie Chelsea wyszła na prowadzenie za sprawą Ellie Carpenter. Australijka świetnie przymierzyła ze skraju pola karnego, pokonując Catalinę Coll. 

 

Barcelona odpowiedziała szybko. W 24. minucie znów było po równo. Na listę strzelczyń wpisała się bowiem Ewa Pajor. Polka zmieściła piłkę tuż pod poprzeczką. 

 

Pomimo kilku dogodnych szans po obu stronach wynik nie uległ już zmianie. Ostatecznie zespoły podzieliły się więc punktami. 


Chelsea - FC Barcelona 1:1 (1:1)
Gole: Ellie Carpenter 16 - Ewa Pajor 24


Chelsea: Peng - Bronze, Bjorn, Girma, Baltimore - Walsh, Carpenter, Cuthbert, Kaptein, Thompson - Beever-Jones (Macario 72)

 

FC Barcelona: Coll - Batlle, Paredes, Leon, Brugts (Camara 63) - Bonmati, Aleixandri, Putellas (Schertenleib 87) - Hansen (Lopez 74), Pina (Nazareth 87), Pajor

 

