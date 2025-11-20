Co z kontraktem Urbana? "Zmierzamy do kwestii zaufania"

Minione miesiąca wokół reprezentacji Polski były prawdziwym rollercoasterem. Po licznych aferach posadę selekcjonera od Michała Probierza przejął Jan Urban. Ten wyprowadził kadrę na prostą, która w marcu przyszłego roku zagra spotkania barażowe o przepustkę na mistrzostwa świata.

W czwartkowym programie Polsat Futbol Cast eksperci wzięli pod lupę szczegóły kontraktu Urbana z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Ten obecnie dobiega końca wraz z barażami.

- Sporo głosów pojawia się, że powinniśmy przedłużyć umowę z Urbanem. Wielu trenerów z zagranicy na taki układ, na jaki zgodził się Urban, nie poszłoby - ocenił ekspert i komentator Polsatu Sport Bożydar Iwanow.

Nieco inne zdanie w tym temacie ma dziennikarz "Piłki Nożnej" Przemysław Pawlak.

- Wydaje mi się, że to jest uczciwe postawienie sprawy. Nie mam z tym problemu. Wiem, że zmierzamy do kwestii zaufania, ale czy Urban będzie gorzej pracował, bo w kontrakcie będzie miał zapisaną inną datę? - zauważył.

Iwanow zaznaczył, że mowa o innych aspektach.

- Chodzi o poczucie własnej wartości i zrozumienia, że jesteś przez kogoś doceniany, ale w zasadzie Urban nie miał nic do stracenia - wyjaśnił.

Pawlak uchylił rąbka tajemnicy. Aktualnie w PZPN-ie panują pozytywne nastroje w związku z pracą Urbana.

- Na coś się dogadali, na coś się zgodził Urban. Rozmawiał z Cezarym Kuleszą. Na ile wiem, to na dziś w PZPN-ie raczej nie ma jakiegoś pomysłu, żeby tę umowę na teraz przedłużać. Co nie znaczy, że w federacji nie widzą, że klimat wokół reprezentacji Polski poprawił się, bo zostało to dostrzeżone, że jest lepiej. Dzisiaj nikt też nie ma myśli, żeby Urban dalej nie pracował z tą drużyną, również po barażach. Natomiast to, co stanie się w barażach, na pewno może to spojrzenie zmienić - powiedział.

Baraże zaplanowano na dni 26 i 31 marca. Losowanie półfinałów i finałów odbędzie się już w czwartek o godzinie 13:00 w Zurychu.

Transmisja losowania baraży eliminacji mistrzostw świata 2026 w Polsacie Sport 1 oraz online na polsatsport.pl, YouTube Polsatu Sport oraz platformie Polsat Box Go. Początek o 13:00.