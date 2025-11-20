Co za forma Tomasza Fornala! Klub reprezentanta Polski liderem rozgrywek

Fornal jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy na świecie. Przyjmujący zasłużył na to miano nie tylko przez wybitne osiągnięcia sportowe, ale również ze względu na swoją obecność w szeroko pojętych mediach społecznościowych. Były zawodnik JSW Jastrzębskiego Węgla obecnie reprezentuje barwy tureckiego Ziraat Bankasi Ankara.

ZOBACZ TAKŻE: Czarne chmury nad Jastrzębskim Węglem? Problemy po porażce z Bogdanką

I trzeba przyznać, że wywiązuje się z tego zadania znakomicie. W środę Ziraat rozegrał czwarte spotkanie ligowe i po raz czwarty w tym sezonie triumfował. Dzięki temu z dorobkiem 12 punktów plasuje się na pierwszym miejscu Efeler Ligi.

Spory udział w ostatniej wygranej miał Fornal. Reprezentant Polski zdobył 11 punktów: dziewięć atakiem i po jednym blokiem i zagrywką. Na uwagę zasługuje również jego gra w defensywie. Zanotował 64% pozytywnego przyjęcia i 50% perfekcyjnego, a 10 razy skutecznie obronił ataki rywali.

W kolejnym meczu Ziraat Bankasi Ankara na wyjeździe zmierzy się z Cizre Belediyesi. Spotkanie zaplanowano na sobotę.

W ostatnich dniach sporo mówiło się o powrocie Fornala do PlusLigi. Według nieoficjalnych informacji Polak w następnym sezonie ma bronić barw Aluronu CMC Warty Zawiercie.

KP, Polsat Sport