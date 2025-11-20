Fornal bryluje w Turcji, a tu takie plotki. Nagle pojawi się konkurent?

W środę Ziraat rozegrał czwarte spotkanie ligowe i po raz czwarty w tym sezonie triumfował. Dzięki temu z dorobkiem 12 punktów plasuje się na pierwszym miejscu Efeler Ligi.

Spory udział w ostatniej wygranej miał Fornal. Reprezentant Polski zdobył 11 punktów: dziewięć atakiem i po jednym blokiem i zagrywką. Na uwagę zasługuje również jego gra w defensywie. Zanotował 64% pozytywnego przyjęcia i 50% perfekcyjnego, a 10 razy skutecznie obronił ataki rywali.

Choć Polak spisuje się bardzo dobrze, niewykluczone, że wkrótce będzie miał poważnego konkurenta w walce o wyjściowy skład. Według doniesień portalu voleybolunsesi.com, Ziraat prowadzi zaawansowane rozmowy z Dickiem Kooyem. Doświadczony Holender, podobnie jak Fornal, jest przyjmującym.



Zawodnik, jak informują tureccy dziennikarze, właśnie rozwiązuje swoją umowę z rosyjskim Dynamem Ural. Z sytuacji chce skorzystać zespół ze stolicy Turcji, który natychmiast skontaktował się z Holendrem. Rzekomo strony miały już osiągnąć wstępne porozumienie.



Kooy grał już w przeszłości w lidze tureckiej. Bronił barw Halkbanku Ankara, a także Fenerbahce Stambuł.