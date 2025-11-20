Jan Urban zabrał głos po losowaniu! "Jesteśmy faworytem"
W czwartek piłkarska reprezentacja Polski dowiedziała się, z kim zmierzy się w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026. Na temat losowania wypowiedział się trener Biało-Czerwonych Jan Urban.
Za nami losowanie baraży o awans na mistrzostwa świata. Podczas czwartkowej ceremonii w Zurychu dowiedzieliśmy się, że rywalami Polaków w półfinale, który zostanie rozegrany nad Wisłą, będą Albańczycy. Jeżeli podopieczni Jana Urbana sięgną po zwycięstwo, to w finale zmierzą się na wyjeździe z triumfatorem Ukraina - Szwecja.
ZOBACZ TAKŻE: Polacy wygrali baraże i awansowali na mistrzostwa świata! Czy historia zatoczy koło?
Po losowaniu głos w sprawie rywali Polaków zabrał sam Urban. Selekcjoner wypowiedział się na kanale "Meczyki" na platformie YouTube.
- Wydaje mi się, że nie możemy narzekać. Gramy pierwsze spotkanie z Albanią u siebie, jesteśmy faworytem, nie boję się tego powiedzieć. Wiadomo, że w jednym meczu może wydarzyć się wszystko, ale gramy na własnym boisku i musimy wykorzystać ten atut, aby zagrać w finale baraży - stwierdził trener.
Ocenił również losowanie, jeżeli chodzi o rywalizację w finale baraży.
- To by było troszeczkę za dużo szczęścia, gdybyśmy finał baraży grali u siebie. Mogliśmy trafić gorzej. Wydaje mi się, że dobrze trafiliśmy. Zobaczymy, kto wygra drugi półfinał. Powiem tak - jeśli chcemy jechać na mistrzostwa świata i zagrać tam dobre zawody, to trzeba wygrać baraże, niezależnie od tego z kim grasz - powiedział.
