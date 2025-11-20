Kołecki - Łazarz 2. Wynik walki. Kto wygrał rewanż Łazarz - Kołecki?

W piątek 21 listopada na gali Babilon MMA 55 dojdzie do wielkiego rewanżu - Kołecki postara się zrewanżować Łazarzowi za porażkę z gali Babilon MMA 53. Wówczas bardziej doświadczony zawodnik pokonał polskiego olimpijczyka przed czasem, zadając mu drugą porażkę w karierze.

- Będę oczywiście walczył ostro i zdecydowanie, będę mocno pressował. Taktyka nadal jest bardzo mocna, jeśli chodzi o zadania kondycyjne, lecz nie pojawi się w mojej głowie nic takiego, że to już jest ten moment, kiedy należy kończyć walkę i znokautować lub poddać Marcina w stójce czy w parterze. Jak to wyjdzie, to wyjdzie, a jak nie, to nie, natomiast będę wykonywał bardzo intensywną pracę z zabezpieczeniem swojego ciała, nie dając wciągnąć się na akcje Marcina - wyjaśnił Kołecki w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

Kołecki - Łazarz 2. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Kołecki - Łazarz 2 poznamy w piątek podczas gali Babilon MMA 55. Będzie to walka wieczoru. O tym, kto wygrał rewanż Kołecki - Łazarz, poinformujemy tuż po zakończeniu pojedynku.





Transmisja gali Babilon MMA 55 w piątek 21 listopada od godziny 18.30 w Polsacie Sport Fight. Od 20.00 również w Super Polsacie. Cała gala również na Polsat Box Go.

Polsat Sport