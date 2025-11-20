Kolejne złoto polskiej mistrzyni świata! Dwa medale Biało-Czerwonych w Indiach
Reprezentanci Polski sięgnęli po dwa medale podczas pięściarskiego Pucharu Świata w Delhi. Agata Kaczmarska, aktualna mistrzyni świata z Liverpoolu, triumfowała w kategorii 80 kg, natomiast pięściarz wagi średniej, Michał Jarliński, zakończył rywalizację w Indiach ze srebrnym medalem po niezwykle wyrównanym pojedynku finałowym.
Kaczmarska wywalczyła złoty medal w turnieju rozegranym w stolicy Indii. Startująca w kategorii do 80 kilogramów pięściarka odniosła drugie w tym sezonie zwycięstwo i stała się zarazem pierwszą polską zawodniczką, która w obecnym sezonie zdobyła dwa złote medale Pucharu Świata.
W półfinale Polka pokonała reprezentantkę Kazachstanu, Dianę Magaujajewą, czym zapewniła sobie miejsce w finale zawodów. W starciu o złoto skrzyżowała rękawice z reprezentantką gospodarzy Pooją Rani - brązową medalistką tegorocznych mistrzostw świata. Pojedynek przebiegł po myśli Kaczmarskiej, która dzięki większej aktywności ofensywnej odniosła niejednogłośne zwycięstwo na kartach punktowych.
Drugim reprezentantem Polski w finałach turnieju w Delhi był pięściarz wagi średniej (75 kg), Michał Jarliński. W walce finałowej zmierzył się z wymagającym rywalem z Uzbekistanu - Jawochirem Abdurachimowem.
O zwycięstwie przesądziła trzecia, najbardziej wyrównana odsłona. Pierwszą rundę na kartach sędziowskich wygrał zawodnik z Uzbekistanu (5-0), natomiast drugą - Jarliński (również 5-0). Ostatecznie arbitrzy wskazali wygraną Abdurachimowa niejednogłośną decyzją.
Polski pięściarz zakończył zawody ze srebrnym medalem, a jednocześnie zanotował jeden z najlepszych startów w swojej dotychczasowej karierze międzynarodowej.