Kosa na Kosę - 21.11. Transmisja TV i stream online
Jak co piątek zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu Kosa na Kosę. O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź poniżej.
Roman i Jakub Koseccy w "Kosa na Kosę"
Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia.
W najnowszym odcinku Koseccy przenalizują losowanie baraży o awans MŚ 2026. Reprezentacja Polski trafiła na Albanię i jeśli wygra, to w decydującym meczu zmierzy się z Ukrainą lub Szwecją.
Porozmawiają też z szefem POLADA Michałem Rynkowskim.
Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.
