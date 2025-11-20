Kosa na Kosę - 21.11. Transmisja TV i stream online

Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia.

W najnowszym odcinku Koseccy przenalizują losowanie baraży o awans MŚ 2026. Reprezentacja Polski trafiła na Albanię i jeśli wygra, to w decydującym meczu zmierzy się z Ukrainą lub Szwecją.



Porozmawiają też z szefem POLADA Michałem Rynkowskim.

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.





