Łazarz - Kołecki 2. Kto wygra walkę? Jak typują eksperci i dziennikarze?

Obaj panowie pierwszy raz zmierzyli się ze sobą w lipcu 2025 roku. W Międzyzdrojach górą był Łazarz, który znokautował Kołeckiego w drugiej rundzie. Walka dostarczyła dużo emocji, gdyż zarówno jeden, jak i drugi miał w tym pojedynku swoje dobre momenty.

Dość szybko, bo już po czterech miesiącach dojdzie do rewanżu. Tym razem organizatorzy postanowili docenić obu i dorzucić do stawki tego starcia pas mistrzowski kategorii półciężkiej.

Podobnie jak przed pierwszym pojedynkiem, teraz również trudno jest wskazać zwycięzcę. Oczywiście po tym, co zobaczyliśmy w lipcu, wydaje się, że lekkim faworytem jest Łazarz. Trzeba jednak pamiętać, że cztery miesiące temu "Bane" miał problemy i w stójce przyjął kilka mocnych ciosów.

Pytanie, jak Kołecki odrobił pracę domową. Nazywany przez swojego trenera "Komputerem" zawodnik z Ciechanowa bardzo analitycznie podchodzi do walk. W prywatnej bazie danych ma informacje na temat swoich rywali i zapewne po pierwszej walce zaktualizował folder o nazwie "Marcin Łazarz". Kołecki popełnił w pierwszym pojedynku dużo błędów. Nie potrafił sprowadzić i skontrolować Łazarza w parterze. Brakowało chłodnej głowy, co w przypadku tego zawodnika mogło lekko zdziwić. To jednak niezwykle inteligentny człowiek, który potrafi zrealizować założenia taktyczne przygotowane przez sztab. Na pewno wyciągnął wnioski, pozostaje jedynie wprowadzić je w klatce.

Z drugiej strony jest Łazarz, za którym przemawia ogromne doświadczenie wyniesione z walk na całym świecie. "Bane" przede wszystkim potrafi z niego korzystać. W pierwszej walce świetnie przepuszczał ataki zapaśnicze Kołeckiego, czasami dobrze je kontrując i zdobywając lepszą pozycję. W stójce też radził sobie bardzo dobrze, chociaż i on przyjął kilka ciosów. Nie obyło się bez zaliczonych desek. Łazarz to jednak twardziel z Białogardu, który potrafi przyjąć cios, a co więcej jeszcze mocniej oddać. Tym razem znowu bardzo istotne będzie przygotowanie pod względem defensywnych zapasów i być może próba zmęczenia Kołeckiego. Przypomnijmy, że walka może potrwać 25 minut.

Nie jest to zatem pojedynek łatwy do typowania. O wynik starcia zapytaliśmy ekspertów, dziennikarzy i komentatorów Polsatu Sport. Oto ich typy.

Łukasz "Juras" Jurkowski - były zawodnik MMA, komentator Polsatu Sport

Wygrana Łazarza przez TKO

Tomasz "TJ" Marciniak - ekspert i komentator Polsatu Sport

Wygrana Łazarza przed czasem w późniejszych rundach

Paweł Wyrobek - dziennikarz i komentator Polsatu Sport

Wygrana Kołeckiego przez TKO/KO w 4. rundzie

Adam Grabowski - trener MMA, ekspert Polsatu Sport

Wygrana Łazarza przez decyzję

Bartłomiej Stachura - ekspert Polsatu Sport, Lowking.pl

Wygrana Kołeckiego przez decyzję

Jakub "Flint" Nowak - komentator Polsatu Sport

Wygrana Łazarza przez TKO w 2. rundzie

Igor Marczak - dziennikarz Polsatu Sport

Wygrana Łazarza przez TKO w 4. lub 5. rundzie

Typ 5:2 dla Marcina Łazarza

Transmisja gali Babilon MMA 55 w piątek 21 listopada od godziny 18:30 w Polsacie Sport Fight i od 20:00 w Super Polsacie. Cała gala również online na Polsat Box Go.