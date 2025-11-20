Milan Pawelec walczy o mistrzostwo Europy Moto2 w Walencji. Transmisja TV i stream online

Ścigający się w barwach hiszpańskiego zespołu AGR, Pawelec szturmem wdarł się do stawki ME Moto2. Już podczas drugiej rundy sięgnął po pole position, podczas trzeciej stanął na podium, a podczas czwartej odniósł pierwsze z dwóch tegorocznych zwycięstw. Wszystkiego tego dokonał jako pierwszy Polak w historii.

W niedzielę zawodnik z Wielkopolski, który w tym roku wywalczył mistrzostwo Polski klasy Superbike, a także zadebiutował w mistrzostwach świata Moto2 i FIM EWC, stanie przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej, spektakularnej karierze.

Choć miejsce w czołowej czwórce klasyfikacji generalnej ME Moto2 Pawelec ma już zapewnione, to jednak wszystko może się jeszcze wydarzyć jeśli chodzi o tytuły mistrza oraz pierwszego i drugiego wicemistrza.

„Niezależnie od tego, co wydarzy się w Walencji, możemy być dumni z takiego debiutu w mistrzostwach Europy Moto2 - mówi Milan Pawelec, który rok temu jako pierwszy i jedyny Polak w historii rywalizował w cyklu Red Bull MotoGP Rookies Cup. - Jak zawsze, dam z siebie wszystko i chcę walczyć o mistrzostwo, ale skupiam się przede wszystkim na przejechaniu jak najlepszego wyścigu. Tym bardziej że nie wszystko zależy ode mnie. Walencja to trudny i wymagający tor, na którym moi rywale startowali tydzień temu w ostatniej rundzie mistrzostw świata Moto2, dlatego czeka nas ogromne wyzwanie. Lubię jednak ten obiekt i liczę na udany weekend. Tym bardziej że razem ze mną do Walencji przyleciała bardzo duża grupa przyjaciół i kibiców, których wsparcie bardzo dużo dla mnie znaczy. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie mojej rodziny oraz naszych sponsorów, którym bardzo dziękuję za możliwość rozwijania mojej kariery”.

Decydujący wyścig odbędzie się w Walencji w niedzielę o godzinie 13:00 i będzie relacjonowany na żywo na antenie Polsatu Sport Premium 2 oraz na portalu Polsatsport.pl.

Informacja Prasowa