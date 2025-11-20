Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych 2025 potrwają od 26 listopada do 14 grudnia, a mecze będą rozgrywane w halach w Dortmundzie, Stuttgarcie, Trewirze, Rotterdamie oraz 's-Hertogenbosch. To właśnie w tym ostatnim mieście swoje spotkania grupowe rozegra drużyna prowadzona przez Arne Senstada. Polki wystąpią na mundialu szczypiornistek po raz dziewiętnasty w historii. Dwukrotnie - w latach 2013 i 2015 - reprezentacja Polski kończyła mistrzostwa na czwartej pozycji, co pozostaje jej najwyższym osiągnięciem w historii imprezy tej rangi.

W pierwszej fazie rozgrywek Biało-Czerwone trafiły do grupy F. Trzy najlepsze drużyny z tego zestawienia awansują do rundy zasadniczej, gdzie razem z nimi przeniesiona zostanie zdobyta przez nich wcześniej liczba punktów. W przypadku uzyskania awansu Polki będą kontynuowały grę w Rotterdamie. Drużyny, które nie przejdą dalej, pozostaną w 's-Hertogenbosch, gdzie przystąpią do rywalizacji o Puchar Prezydenta IHF.

System rozgrywek MŚ 2025 zakłada, że po fazie grupowej zespoły zostaną rozdzielone do czterech sześciodrużynowych grup rundy zasadniczej. Stamtąd do ćwierćfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły. Faza pucharowa, obejmująca ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale, rozegrana zostanie w dniach 8-14 grudnia.

Trener Senstad ogłosił już siedemnastoosobowy skład na mundial. Najwięcej kadrowiczek (5) wywodzi się z ligi rumuńskiej, w tym kapitan Monika Kobylińska, dwie grają w klubach niemieckich, po jednej na Węgrzech i Czarnogórze. Reszta zawodniczek (8) reprezentuje rodzimą ORLEN Superligę kobiet. Przed wylotem na mistrzostwa kadra przejdzie krótkie zgrupowanie we Władysławowie, a następnie weźmie udział w turnieju towarzyskim w chorwackim Porecu.

Kiedy mecze Polek na MŚ 2025 piłkarek ręcznych? O której godzinie mecze Biało-Czerwonych?

Piątek, 28 listopada - godz. 18:30 - Polska - Chiny