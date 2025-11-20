Nagły zwrot akcji. Oto nowy trener Wieczystej?

Rozmowy mają być na bardzo zaawansowanym etapie i możliwe, że nowy trener poprowadzi drużynę już w sobotnim starciu. Jeśli tak się nie stanie ma przejąć stery od kolejnego poniedziałku. W mediach przewijało się wiele znanych nazwisk, najgłośniej było o potencjalnej kandydaturze Adama Nawałki i Thomasa Dolla - byłego szkoleniowca między innymi Borussii Dortmund.





ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjne wieści! Legia chce szkoleniowca ligowego rywala. Oferta już na stole



Moskal nie jest postacią anonimową w Krakowie. Można śmiało określić go jako legendę ligowego rywala Wieczystej - Wisły Kraków. Szkoleniowiec zagrał dla "Białej Gwiazdy” ponad dwieście spotkań jako piłkarz, a następnie trzykrotnie prowadził ją jako trener.





58-latek dwukrotnie wprowadzał do ekstraklasy ŁKS Łódź. Pierwszy raz dokonał tego w sezonie 2018/2019, a sztuka ta udała mu się po raz drugi w kampanii 2022/2023. Moskal pozostaje bez pracy, odkąd we wrześniu 2024 roku został zwolniony z Wisły Kraków.





Jeśli medialne doniesienia się potwierdzą, to Moskal będzie już trzecim szkoleniowcem Wieczystej w tym sezonie. Wcześniej za współpracę podziękowano Przemysławowi Cecherzowi, a następnie po trzech meczach rozstano się z Włochem Gino Lettierim.

ST, Polsat Sport