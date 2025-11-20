Nagły zwrot akcji. Oto nowy trener Wieczystej?
Zdaje się, że działacze Wieczystej wreszcie znaleźli nowego szkoleniowca. Nie będzie to ani Adam Nawałka, ani Thomas Doll. "Gazeta Krakowska" twierdzi, że trenerem beniaminka z Krakowa zostanie Kazimierz Moskal.
Rozmowy mają być na bardzo zaawansowanym etapie i możliwe, że nowy trener poprowadzi drużynę już w sobotnim starciu. Jeśli tak się nie stanie ma przejąć stery od kolejnego poniedziałku. W mediach przewijało się wiele znanych nazwisk, najgłośniej było o potencjalnej kandydaturze Adama Nawałki i Thomasa Dolla - byłego szkoleniowca między innymi Borussii Dortmund.
Moskal nie jest postacią anonimową w Krakowie. Można śmiało określić go jako legendę ligowego rywala Wieczystej - Wisły Kraków. Szkoleniowiec zagrał dla "Białej Gwiazdy” ponad dwieście spotkań jako piłkarz, a następnie trzykrotnie prowadził ją jako trener.
58-latek dwukrotnie wprowadzał do ekstraklasy ŁKS Łódź. Pierwszy raz dokonał tego w sezonie 2018/2019, a sztuka ta udała mu się po raz drugi w kampanii 2022/2023. Moskal pozostaje bez pracy, odkąd we wrześniu 2024 roku został zwolniony z Wisły Kraków.
Jeśli medialne doniesienia się potwierdzą, to Moskal będzie już trzecim szkoleniowcem Wieczystej w tym sezonie. Wcześniej za współpracę podziękowano Przemysławowi Cecherzowi, a następnie po trzech meczach rozstano się z Włochem Gino Lettierim.