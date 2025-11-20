Ogromna tragedia. Nie żyje mistrz świata

Zimowe

Tragiczne wieści napłynęły ze Skandynawii. Zmarł mistrz świata w biegach narciarskich z 1974 roku, Magne Myrmo. Mężczyzna miał 82 lata.

Płomień świecy na czarnym tle
fot. PAP
  • Magne Myrmo zmarł w wieku 77 lat
  • Były narciarz zdobył złoto na 15 km stylem klasycznym w Falun w 1974 roku
  • Był również brązowym medalistą tych mistrzostw w sztafecie 4x10 km
  • W jego dorobku znalazł się również srebrny medal igrzysk z Sapporo z 1972 roku
  • Po karierze był selekcjonerem kobiecej reprezentacji Norwegii 
  • Myrmo był znany z sukcesów odnoszonych na drewnianych nartach

Norweg odszedł w środę w szpitalu w Baerum. Dramatyczną informację przekazała jego żona w rozmowie z agencją NTB. 

 

- Jego serce odmówiło posłuszeństwa - poinformowała. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje gwiazda piłkarskiej reprezentacji. Zdobył mistrzostwo Anglii

 

Myrmo był mistrzem świata na 15 km stylem klasycznym z Falun w 1974 roku oraz brązowym medalistą tej imprezy w sztafecie 4x10 km. W jego dorobku znalazł się również srebrny medal igrzysk olimpijskich w Sapporo (1972) na 50 km "klasykiem". 

 

Po zakończeniu kariery Myrmo został selekcjonerem kobiecej reprezentacji Norwegii. Później pracował jako serwismen. 

 

Norweg znany był również z tego, że jako ostatni sukcesy odnosił na drewnianych nartach. Pozostali rywale już "przerzucali" się na sprzęt składający się w większości z włókien węglowych. 

KP, Polsat Sport
