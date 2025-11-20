Ogromna tragedia. Nie żyje mistrz świata

Norweg odszedł w środę w szpitalu w Baerum. Dramatyczną informację przekazała jego żona w rozmowie z agencją NTB.

- Jego serce odmówiło posłuszeństwa - poinformowała.

Myrmo był mistrzem świata na 15 km stylem klasycznym z Falun w 1974 roku oraz brązowym medalistą tej imprezy w sztafecie 4x10 km. W jego dorobku znalazł się również srebrny medal igrzysk olimpijskich w Sapporo (1972) na 50 km "klasykiem".

Po zakończeniu kariery Myrmo został selekcjonerem kobiecej reprezentacji Norwegii. Później pracował jako serwismen.

Norweg znany był również z tego, że jako ostatni sukcesy odnosił na drewnianych nartach. Pozostali rywale już "przerzucali" się na sprzęt składający się w większości z włókien węglowych.

