Orlen Wisła Płock górą w meczu Ligi Mistrzów!

Spory udział w wypracowaniu przewagi Wisły w pierwszej połowie miał bramkarz Mirko Alilovic, który zaliczył 41 proc. skuteczność i był jednym z najlepszych zawodników także w drugiej. To było pierwsze zwycięstwo płockiej ekipy z GOG na wyjeździe.

Rozpoczynając rundę rewanżową piłkarze Orlen Wisły zmierzyli się z wicemistrzem Danii, drużyną GOG w Arena Svendborg. Przed meczem drużyna „nafciarzy” zajmowała trzecie miejsce w tabeli, ale miała tylko 2 punkty przewagi nad rywalami, którzy przez gorszy stosunek bramek byli dopiero na szóstej pozycji.

Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, a to za sprawą Alilovica, dzięki obronom którego, w 4. min prowadzili 3:1. Gospodarze szybko doprowadzili do wyrównania 3:3. Także po 17 minutach gry na tablicy był wynik remisowy 10:10.

Przy stanie 12:10 dla Wisły w 19. min Alilovic obronił rzut karny wykonywany przez Frederika Bjerre, a w odpowiedzi z siedmiu metrów Salaha Boutafa pokonał Melvyn Richardson, a po obronie Alilovica kolejnego rzutu, do czterech bramek różnicy (14:10) podwyższył wynik z rzutu do pustej bramki Gergo Fazekas.

W 25 min. trener Kasper Christensen poprosił o drugi w tym spotkaniu czas – pierwszy raz w 19. min, kiedy po serii błędów duńskiej ekipy, wykorzystanych przez płocczan, na tablicy był wynik 10:16. W ostatnich pięciu minutach gospodarze odrobili dwie bramki i schodzili na przerwę przy wyniku 13:17.

W drugą połowę lepiej weszli gospodarze. W 34. min na tablicy był wynik 16:18 i gdyby nie bramka Fazekasa, to GOG miałby szansę na gole kontaktowego. Taką szansę gospodarze wypracowali sobie chwilę później, rzut karny wykorzystał William Dalby i w 38. min, rywale mieli tylko jedną bramkę do odrobienia (18:19). W tej sytuacji trener Xavi Sabate poprosił o czas.

Tymczasem w bramce GOG szalał Salah Boutaf, który bronił kolejne rzuty płocczan, za to kiedy Anton Lindskog rzucał z koła, fantastycznie interweniował Alilovic. W 42. min piłkę stracił Miha Zarabec, ale za chwilę Lovro Mihic ją przechwycił i podwyższył 21:19 dla gości.

Trzeci kwadrans gry zakończył dwoma golami Frederik Pedersen i na tablicy był kolejny w tym spotkaniu remis, tym razem 22:22. Przy stanie 25:26 w 52. min wynik mógł podwyższyć Richardson z rzutu karnego, ale zawodnik posłał piłkę wysoko nad poprzeczką.

W 53. min swój udział za parkiecie zakończył Szita, który sfaulował Olego Mittuna i zobaczył czerwoną kartkę. Rzut karny wykorzystał Dalby i ponownie był remis 26:26. To samo nie udało się po raz drugi Richardsonowi w 55. min.

W 56. min gola na 28:26 dla Wisły rzucił Fazekas i dwie bramki przewago goście utrzymali już do końca.

Mecz 9. kolejki Orlen Wisła zagra za tydzień również na wyjedzie. Przeciwnikiem płocczan 27 listopada o godz. 20.45 będzie PSG.

GOG - Orlen Wisła Płock 28:30 (13:17)

GOG: Peter Johannesson, Salah Boutaf – Nicolai Pedersen, Kasper Pedersen 1, Frederik Gjerre 7, Lasse Vilhelmsen 8, Frederik Emil Pedersen 3, Mikkel Rasmussen, Lasse Balstad, Wiliam Dalby 2, Oskar Rasmussen 2, Frederik Jespersen, Emil Sorensen, Anton Lindskog 2, Oli Mittun 3, Emil Tonnesen.

Orlen Wisła: Torbjoern Bergerud, Mirko Alilovic – Michał Daszek, Mitja Janc 2, Jakub Szyszko, Leon Susnja 1, Kirył Samojla, Melvyn Richardson 4, Miha Zarabec 3, Przemysław Krajewski 2, Gergo Fazekas 6, Dawid Dawydzik 6, Lovro Mihic 3, Zoran Ilic 2, Zoltan Szita 1, Sergiej Kosorotow.

Karne minuty: GOG – 10 min, Orlen Wisła – 8 min. Czerwona kartka: Zoltan Szita (Wisła ,53. min).

Sędziowali: Bojan Lah, David Sok (Słowenia).

PI, PAP