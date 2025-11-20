Pierwsza porażka Resovii w tym sezonie! "Nie ma co rozpaczać"
Kroczących od zwycięstwa do zwycięstwa siatkarzy Asseco Resovii zatrzymała w środowy wieczór ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, wygrywając mecz PlusLigi w Rzeszowie 3:2. – To był naprawdę kawał widowiska - ocenił przyjmujący gości Rafał Szymura.
Klemen Cebulj: ZAKSA miała więcej cierpliwości w końcówce tego meczu
Kędzierzynianie nie weszli zbyt dobrze w mecz, przegrywając inauguracyjną partię 21:25.
– To była ciężka przeprawa, a o godz. 20 nie gra się lekko. Do tego rywale bardzo dobrze zagrywali, ale przetrwaliśmy to i od drugiego seta graliśmy już z inną energią. To był naprawdę kawał widowiska, które na pewno mogło się podobać kibicom. Zostawiliśmy kawał "serducha" na boisku, a myślę, że ważnymi elementami był blok i zagrywka – skomentował Szymura.
Dla ZAKSY to czwarty tie-break w tym sezonie, w tym drugi wygrany, na sześć dotychczas rozegranych meczów.
– Mam nadzieję, że nie będziemy specjalistami od meczów pięciosetowych, bo nie wiem, czy nasze zdrowie wytrzyma. Myślę, że gdybyśmy lepiej zaczęli czwartą partię, to mecz mógłby się skończyć 3:1 – zauważył zawodnik z Kędzierzyna-Koźla.
Resoviacy, choć ich passa zwycięstw została przerwana i nie ma już w ekstraklasie niepokonanego zespołu, nie robili dużej tragedii z porażki.
– Ciekawy, trudny mecz na dużych emocjach. Walczyliśmy do samego końca, ale się nie udało. Rywale lepiej zagrali końcówkę. Myślę, że nie ma co rozpaczać z powodu pierwszej porażki. Trzeba pracować dalej, bo już w sobotę kolejny bardzo trudny mecz z Zawierciem – powiedział siatkarz rzeszowian Klemen Cebulj.
- Zawsze trzeba coś pozytywnego wyciągnąć z porażki, a tym jest zdobyty punkt, bo przecież przegrywaliśmy 1:2 - podsumował Słoweniec.
