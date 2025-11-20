Pierwsza porażka Resovii w tym sezonie! "Nie ma co rozpaczać"

Siatkówka

Kroczących od zwycięstwa do zwycięstwa siatkarzy Asseco Resovii zatrzymała w środowy wieczór ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, wygrywając mecz PlusLigi w Rzeszowie 3:2. – To był naprawdę kawał widowiska - ocenił przyjmujący gości Rafał Szymura.

Siatkarz w białej koszulce zagrywa piłkę, a zawodnik w granatowej próbuje ją zablokować.
fot. PAP
Asseco Resovia Rzeszów poniosła pierwszą porażkę w tym sezonie PlusLigi

Kędzierzynianie nie weszli zbyt dobrze w mecz, przegrywając inauguracyjną partię 21:25.

 

– To była ciężka przeprawa, a o godz. 20 nie gra się lekko. Do tego rywale bardzo dobrze zagrywali, ale przetrwaliśmy to i od drugiego seta graliśmy już z inną energią. To był naprawdę kawał widowiska, które na pewno mogło się podobać kibicom. Zostawiliśmy kawał "serducha" na boisku, a myślę, że ważnymi elementami był blok i zagrywka – skomentował Szymura.

 

ZOBACZ TAKŻE: Czarne chmury nad Jastrzębskim Węglem? Problemy po porażce z Bogdanką

 

Dla ZAKSY to czwarty tie-break w tym sezonie, w tym drugi wygrany, na sześć dotychczas rozegranych meczów.

 

– Mam nadzieję, że nie będziemy specjalistami od meczów pięciosetowych, bo nie wiem, czy nasze zdrowie wytrzyma. Myślę, że gdybyśmy lepiej zaczęli czwartą partię, to mecz mógłby się skończyć 3:1 – zauważył zawodnik z Kędzierzyna-Koźla.

 

Resoviacy, choć ich passa zwycięstw została przerwana i nie ma już w ekstraklasie niepokonanego zespołu, nie robili dużej tragedii z porażki.

 

– Ciekawy, trudny mecz na dużych emocjach. Walczyliśmy do samego końca, ale się nie udało. Rywale lepiej zagrali końcówkę. Myślę, że nie ma co rozpaczać z powodu pierwszej porażki. Trzeba pracować dalej, bo już w sobotę kolejny bardzo trudny mecz z Zawierciem – powiedział siatkarz rzeszowian Klemen Cebulj.

 

- Zawsze trzeba coś pozytywnego wyciągnąć z porażki, a tym jest zdobyty punkt, bo przecież przegrywaliśmy 1:2 - podsumował Słoweniec.

 

Zobacz także

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl

Kto wygra PlusLigę 2025/2026?

ASSECO RESOVIA RZESZÓWPLUSLIGARAFAŁ SZYMURASIATKÓWKAZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w meczu Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 