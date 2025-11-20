Pierwsze 25 minut w karierze? Kołecki gotowy na pełen dystans

Walka Łazarz - Kołecki 2 będzie głównym wydarzeniem gali Babilon MMA 55. Stawką tego starcia jest pas mistrzowski kategorii półciężkiej. Oznacza to, że obaj zawodnicy musieli wypełnić limit wagowy 93 kg bez żadnej tolerancji.

- Wagę robię łatwo, to dla mnie zabawa. Osiem kilogramów stracić w kilka dni to prosta rzecz. Jedyny problem, jaki miałem, to nie mogłem skalibrować mojej wagi z wagą organizatora. Dlatego zrobiłem 300 gramów zapasu, żeby później nie dobijać w saunie - powiedział Kołecki.

Kołecki do tego starcia przygotowywał się głównie w Akademii Sportów Walki Wilanów. Olimpijczyka w piątek czeka pierwszy w karierze pojedynek, który zakontraktowany został na 5 rund po 5 minut. Oznacza to większą intensywność w czasie obozu treningowego.

- Przygotowania były bardzo dobre, wręcz wyjątkowo dobre. Na początku roku miałem problemy z plecami, a teraz dobrze się zachowywały. Było dużo sparingów, bo w ostatnich dwóch tygodniach sparingowych zrobiłem około 40 rund samego MMA. Rzadko kiedy robiliśmy mniej niż pięć rund, chociaż zdarzały się i takie dni - dodaje ciechanowianin.

W lipcu 2025 roku podczas gali Babilon MMA w Międzyzdrojach Łazarz znokautował Kołeckiego w 2. rundzie pojedynku. Mistrz olimpijski miał swoje okazje, udało mu się nawet posłać przeciwnika na deski.

- To, że znamy siebie, znamy swoje ruchy, pomaga w przygotowaniach. Jeżeli ktoś potrafi wyciągnąć wnioski, to zadziała na jego korzyść. Dużo wyjdzie w trakcie walki, dużo będzie zależało od reakcji przeciwnika. Myślę, że tempo będzie bardzo wysokie. Zakładam, że walka potrwa 25 minut i na to się przygotowałem - zakończył Kołecki.

Transmisja gali Babilon MMA 55 w piątek 21 listopada od godziny 18:30 w Polsacie Sport Fight i od 20:00 w Super Polsacie. Cała gala również online na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport