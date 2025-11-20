Polacy wygrali baraże i awansowali na mistrzostwa świata! Czy historia zatoczy koło?

W 2022, aby przebrnąć baraże i awansować na mistrzostwa świata, również trzeba było wygrać dwa spotkania. Sytuacja Polski była jednak wtedy wyjątkowo inna. W półfinale Biało-Czerwoni wylosowali bowiem Rosjan, którzy później - z racji agresji na Ukrainę - zostali ukarani walkowerem.

Tym samym kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza w decydującym o przepustce do Kataru starciu rywalizowała na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze Szwecją. Zmagania zdecydowanie lepiej otworzyli podopieczni Janne Andersona, którzy mieli kilka groźnych szans. Za każdym razem jednak świetną postawą wykazywał się Wojciech Szczęsny.

W końcówce pierwszej połowy byliśmy świadkami niespodziewanego wydarzenia. Na obiekcie doszło do awarii oświetlenia. Widoczność była jednak wystarczająca, by kontynuować grę. Do szatni zespoły zeszły przy remisie 0:0.

Zwrot akcji nastąpił zaraz po przerwie. W 48. minucie w polu karnym Roberta Lewandowskiego sfaulował Jesper Karlstroem. Do "11" podszedł sam poszkodowany kapitan reprezentacji Polski i nie pomylił się, dając nam prowadzenie.

Po tym golu nasi rodacy cofnęli się do defensywy. Szwedzi naciskali, lecz byli w stanie wypracować sobie tylko jedną okazję. Strzelał Emil Forsberg, ale ponownie górą był Szczęsny.

W 72. minucie błąd obrony przeciwników wykorzystał Piotr Zieliński. Pomocnik znalazł się sam na sam z bramkarzem Robinem Olsenem, pokonując go i ustalając rezultat spotkania. Tym samym to Polska zameldowała się na turnieju w Katarze.

Czy historia zatoczy koło? Przed Polakami bowiem rywalizacja w kolejnych barażach o awans na mistrzostwa świata. Półfinały zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku, a finał - 31 marca.