Polska - Albania. Kiedy baraże? O której godzinie mecz?

Za nami losowanie baraży o MŚ 2026. Polska poznała półfinałowego rywala. Kiedy mecz Polska - Albania? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Piłkarz Robert Lewandowski świętuje bramkę w meczu reprezentacji Polski.
fot. PAP
Kiedy półfinał baraży o MŚ 2026?

Polscy piłkarze po raz trzeci z rzędu zagrają w barażach o awans do wielkiej imprezy. Dotychczasowe próby były udane, dzięki czemu wystąpili na mundialu 2022 w Katarze i na Euro 2024 w Niemczech.

 

Reprezentacja Polski to jedna z 16 drużyn ze Starego Kontynentu, które wciąż mają szansę na występ przyszłorocznym turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie. Do obsadzenia pozostały jednak zaledwie cztery miejsca.

 

Baraże będą miały formę dwustopniową. Najpierw odbędą się półfinały, a później finały. W ten sposób wyłonieni zostaną ostatni europejscy uczestnicy mundialu. 

Polska - Albania. Kiedy półfinał baraży? O której godzinie mecz?

Losowanie ścieżek barażowych odbyło się w czwartkowe popołudnie w Zurychu. Polska trafiła w półfinale na Albanię. 

 

Kiedy mecz Polska - Albania? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani piłki w oczekiwaniu na półfinał baraży o MŚ 2026. 

 

Mecz Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca w Polsce. Dokładna godzina rozpoczęcia spotkania nie jest jeszcze znana. Kiedy tylko zostanie podana, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.

Baraże o MŚ 2026 - kto wygra 26. marca 2026?

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
