Polska tenisistka w ćwierćfinale! Pewny triumf

Maja Chwalińska kontynuuje występy w 2025 w turnieju rangi WTA 125 w Colinie. W pierwszej rundzie rozstawiona z "8" Polka po zaciętym spotkaniu wyeliminowała Włoszkę Martinę Trevisan, natomiast o awans do ćwierćfinału walczyła z Greczynką Despiną Papamichail.

Początek spotkania był nerwowy w wykonaniu obu pań. Już w pierwszych dwóch gemach przełamały się wzajemnie, a następnie na 3:1 odskoczyła Papamichail. Chwalińska nie złożyła jednak broni i wyrównała na 3:3, a potem poszła za ciosem, zwyciężając premierową partię do trzech.

Druga odsłona rywalizacji ponownie rozpoczęła się od breaków z obu stron. Od stanu 1:1 całkowicie inicjatywę przejęła Polka, która triumfowała 6:1, meldując się w najlepszej ósemce imprezy w Colinie.

Chwalińska nie zna jeszcze przeciwniczki w meczu o półfinał. Tą będzie turniejowa "3" - Francuzka Leolia Jeanjean - lub Brazylijka Laura Pigossi.

Maja Chwalińska - Despina Papmichail 6:3, 6:1