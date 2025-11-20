Polska zagra z Albanią. Poprzednio nie było kolorowo

Julian CieślakPiłka nożna

Reprezentacja Polski poznała rywali w barażowych meczach eliminacji mistrzostw świata. W półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią. Jak wyglądało poprzednie starcie z tą drużyną?

Robert Lewandowski z piłką na boisku podczas meczu.
fot. PAP
Robert Lewandowski podczas ostatniego meczu reprezentacji Polski z Albanią

W czwartek w Zurychu odbyło się losowanie barażowych meczów eliminacji mistrzostw świata. Reprezentacja Polski w półfinałowym starciu zmierzy się z Albanią, a triumfator tego spotkania powalczy na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polacy wygrali baraże i awansowali na mistrzostwa świata! Czy historia zatoczy koło?

 

Poprzednio Biało-Czerwoni z Albańczykami grali we wrześniu 2023 roku w ramach kwalifikacji mistrzostw Europy 2024. Starcie odbyło się w Tiranie, a selekcjonerem naszej kadry był jeszcze Portugalczyk Fernando Santos.

 

Jako pierwsi wtedy piłkę w siatce umieścili Polacy. Gol Jakuba Kiwiora z 21. minuty nie został jednak uznany, ze względu na spalonego.

 

Później cios wyprowadziła Albania. W końcówce pierwszej części bramkę po podaniu Elseida Hysaja zdobył Jasir Asani. Tym samym piłkarze do szatni schodzili przy wyniku 1:0 dla gospodarzy.

 

W drugiej połowie Albańczycy podwyższyli prowadzenie. W 62. minucie Wojciecha Szczęsnego pokonał Mirlind Daku, a asystował mu Ylber Ramadani.

 

Ostatecznie rezultat spotkania nie uległ już zmianie. Górą była Albania (2:0), która wygrała również grupę eliminacyjną.

 

Po tym meczu z posadą selekcjonera pożegnał się Santos. Polacy - już pod wodzą Michała Probierza - awans na mistrzostwa Europy wywalczyli sobie w barażach, gdzie pokonali Estończyków i Walijczyków.

ALBANIAELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATAELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA 2026EL MŚEL MŚ 2026MISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA 2026MŚ 2026PIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN
