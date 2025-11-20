Pożar na stadionie! Mecz musiał zostać przełożony

Żywioł uszkodził m.in.: zasilanie, system nagłośnienia i alarmu przeciwpożarowego, punkty pierwszej pomocy oraz duży ekran i bandy otaczające boisko. Mimo że starano się oczyścić miejsce zdarzenia, nie udało się tego zrobić. Podjęto zatem decyzję o przeniesieniu meczu na inny termin. Nowa data spotkania nie jest jeszcze znana.

W zaistniałej sytuacji klub wydał oświadczenie, w którym poinformowano o stratach i zdradzono szczegóły dotyczące remontu stadionu St James Park.

"Pomimo nadzwyczajnych wysiłków personelu klubu, wolontariuszy i lokalnych firm, nie jesteśmy w stanie ukończyć szeroko zakrojonych napraw ani przeprowadzić niezbędnych testów bezpieczeństwa, aby upewnić się, że wszystkie systemy działają bezpiecznie.



Prace remontowe będą kontynuowane w szybkim tempie, ponieważ naszym celem jest jak najszybsze przywrócenie stadionu do pełnej funkcjonalności. Wszyscy w Exeter City pragną podziękować naszym wspaniałym kibicom za ich nieustające wsparcie w tym trudnym czasie. Razem jesteśmy silniejsi" - napisano na stronie internetowej Exeter City.

Piłkarze Exeter bronią się przed spadkiem. Po 16 meczach ligowych zgromadzili 17 punktów i zajmują 20. miejsce w tabeli League One.

KP, Polsat Sport