Pożar na stadionie! Mecz musiał zostać przełożony
Do przykrej sytuacji doszło w Exeter w Anglii. Zaplanowane na sobotę spotkanie tamtejszego klubu z Burton Albion w ramach League One musiało zostać przełożone. Wszystko z powodu pożaru stadionu, który zajął kilka pomieszczeń budynku.
- Pożar uszkodził infrastrukturę stadionu St James Park, w tym zasilanie i system alarmowy
- Mecz z Burton Albion został przełożony, nowa data nie jest jeszcze znana
- Klub wydał oświadczenie informujące o stratach i planach remontu
- Trwają prace naprawcze mające na celu jak najszybsze przywrócenie funkcjonalności stadionu
- Drużyna Exeter City walczy o utrzymanie w League
Żywioł uszkodził m.in.: zasilanie, system nagłośnienia i alarmu przeciwpożarowego, punkty pierwszej pomocy oraz duży ekran i bandy otaczające boisko. Mimo że starano się oczyścić miejsce zdarzenia, nie udało się tego zrobić. Podjęto zatem decyzję o przeniesieniu meczu na inny termin. Nowa data spotkania nie jest jeszcze znana.
W zaistniałej sytuacji klub wydał oświadczenie, w którym poinformowano o stratach i zdradzono szczegóły dotyczące remontu stadionu St James Park.
"Pomimo nadzwyczajnych wysiłków personelu klubu, wolontariuszy i lokalnych firm, nie jesteśmy w stanie ukończyć szeroko zakrojonych napraw ani przeprowadzić niezbędnych testów bezpieczeństwa, aby upewnić się, że wszystkie systemy działają bezpiecznie.
Prace remontowe będą kontynuowane w szybkim tempie, ponieważ naszym celem jest jak najszybsze przywrócenie stadionu do pełnej funkcjonalności. Wszyscy w Exeter City pragną podziękować naszym wspaniałym kibicom za ich nieustające wsparcie w tym trudnym czasie. Razem jesteśmy silniejsi" - napisano na stronie internetowej Exeter City.
Piłkarze Exeter bronią się przed spadkiem. Po 16 meczach ligowych zgromadzili 17 punktów i zajmują 20. miejsce w tabeli League One.