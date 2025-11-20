Rollercoaster emocji! Tak wyglądała walka Kołecki - Łazarz (WIDEO)

Kołecki i Łazarz po raz pierwszy spotkali się w klatce 18 lipca 2025 roku. Kibice zgromadzeni przed telewizorami oraz w amfiteatrze w Międzyzdrojach zobaczyli starcie, w którym nie brakowało zwrotów akcji.

Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów nastawił się na wywieranie presji, a "Bane" walczył z kontry. Próby przenoszenia walki do parteru ze strony Kołeckiego były z reguły nieudane, jednak trzeba przyznać. Były sztangista radził sobie całkiem dobrze w stójce i często trafiał. Łazarz nie pozostawał dłużny.

W drugiej rundzie Kołecki ewidentnie się "podpalił" i chciał skończyć rywala przed czasem. Doświadczenie zawodnika z Białogardu wzięło górę. Dobrze kontrował lewym sierpem, a olimpijczyk był już wyraźnie zmęczony. Na nieco ponad minutę przed końcem tej odsłony Łazarz trafił mocnym prawym, a po chwili w parterze zasypał przeciwnika gradem ciosów. Tym samym "Bane" został pierwszym zawodnikiem, któremu udało się znokautować Kołeckiego.

Wielki rewanż już w piątek 21 listopada podczas gali Babilon MMA 55. Tym razem w stawce pojedynku pas mistrzowski kategorii półciężkiej.

Transmisja gali Babilon MMA 55 w piątek 21 listopada od godziny 18:30 w Polsacie Sport Fight i od 20:00 w Super Polsacie. Cała gala również online na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport