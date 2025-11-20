Sensacyjne wieści! Legia chce szkoleniowca ligowego rywala. Oferta już na stole

Stołeczny klub wciąż nie wybrał następcy rumuńskiego szkoleniowca, który został odsunięty od prowadzenia zespołu po odpadnięciu z Pucharu Polski. Tymczasowo obowiązki pierwszego trenera sprawuje Inaki Astiz, były asystent Iordanescu, a także były piłkarz "Wojskowych". Dotychczasowe wyniki osiągane podczas jego krótkiej kadencji - dwie porażki i remis - nie poprawiły jednak sytuacji drużyny z Warszawy.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, Legia w ostatnich dniach przedstawiła ofertę kontraktu Papszunowi i rozpoczęła z nim rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia pierwszego zespołu "Legionistów". Negocjacje mają znajdować się obecnie na zaawansowanym etapie, a szkoleniowiec ma rozważać zmianę otoczenia. Z ustaleń wynika również, że stołeczny klub oczekuje tylko na jego ostateczną decyzję, aby dopiąć transfer.

51-letni trener, który obecnie prowadzi Raków Częstochowa, ma w kontrakcie zapis umożliwiający skorzystanie z klauzuli odejścia w przypadku otrzymania korzystnej propozycji. Nie jest jednak jasne, czy mechanizm ten obejmuje jedynie oferty zagraniczne, czy także oferty z innych klubów PKO BP Ekstraklasy. Wiadomo natomiast, że trener znalazł się w kręgu zainteresowań jeszcze co najmniej jednego klubu spoza Polski.