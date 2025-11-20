Sensacyjne wieści! Legia chce szkoleniowca ligowego rywala. Oferta już na stole

Legia Warszawa prowadzi zaawansowane negocjacje z Markiem Papszunem w sprawie objęcia pierwszego zespołu - wynika z ustaleń Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl. Stołeczny klub od trzech tygodni pozostaje bez szkoleniowca po zwolnieniu Edwarda Iordanescu.

Marek Papszun (po prawej) oraz Adrian Siemieniec (po lewej)
Marek Papszun (po prawej) oraz Adrian Siemieniec (po lewej)

Stołeczny klub wciąż nie wybrał następcy rumuńskiego szkoleniowca, który został odsunięty od prowadzenia zespołu po odpadnięciu z Pucharu Polski. Tymczasowo obowiązki pierwszego trenera sprawuje Inaki Astiz, były asystent Iordanescu, a także były piłkarz "Wojskowych". Dotychczasowe wyniki osiągane podczas jego krótkiej kadencji - dwie porażki i remis - nie poprawiły jednak sytuacji drużyny z Warszawy.

 

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, Legia w ostatnich dniach przedstawiła ofertę kontraktu Papszunowi i rozpoczęła z nim rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia pierwszego zespołu "Legionistów". Negocjacje mają znajdować się obecnie na zaawansowanym etapie, a szkoleniowiec ma rozważać zmianę otoczenia. Z ustaleń wynika również, że stołeczny klub oczekuje tylko na jego ostateczną decyzję, aby dopiąć transfer.

 

51-letni trener, który obecnie prowadzi Raków Częstochowa, ma w kontrakcie zapis umożliwiający skorzystanie z klauzuli odejścia w przypadku otrzymania korzystnej propozycji. Nie jest jednak jasne, czy mechanizm ten obejmuje jedynie oferty zagraniczne, czy także oferty z innych klubów PKO BP Ekstraklasy. Wiadomo natomiast, że trener znalazł się w kręgu zainteresowań jeszcze co najmniej jednego klubu spoza Polski.

