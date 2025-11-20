Siatkarz ZAKSY złożył deklarację. Kibice będą pamiętać. "Kiedy nadejdzie marzec"

Po nieudanym początku sezonu (trzy porażki z rzędu) ZAKSA Kędzierzyn-Koźle otrząsnęła się i teraz wygrała trzy kolejne spotkania. W środę drużyna trenera Andrei Gianniego pokonała na wyjeździe Asseco Resovię Rzeszów 3:2. Po tym zwycięstwie ważną deklarację złożył Quinn Lester Isaacson.

Trzech siatkarzy w niebiesko-czerwonych strojach sportowych, jeden z nich szeroko uśmiechnięty, celebruje zwycięstwo na boisku.
ZAKSA przeszła latem przebudowę drużyny. Początek nowego sezonu był dla niej trudny. Kędzierzynianie przegrali trzy mecze z rzędu - z Bogdanką LUK Lublin, Aluronem CMC Wartą Zawiercie i PGE GiEK Skrą Bełchatów. Nastroje w klubie były więc dalekie od idealnych.

 

Przełamanie nadeszło w czwartej kolejce. ZAKSA ograła do zera JSW Jastrzębski Węgiel, notując pierwsze zwycięstwo w sezonie. Później poszła za ciosem - ograła 3:2 Barkom Każany Lwów i takim samym wynikiem Asseco Resovię Rzeszów.


- Zagraliśmy dobrze i jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwycięstwa. Jestem naprawdę dumny z zespołu, że udało nam się zebrać razem, nawet w tych niecodziennych okolicznościach i pomimo braków kadrowych, odnieść sukces z Asseco Resovią - powiedział Quinn Lester Isaacson, cytowany przez portal plusliga.pl.


Rzeszowianie byli dotąd niepokonani w PlusLidze. Zwycięstwo na Podpromiu świadczy więc o rosnącej formie ZAKSY.


- Z dnia na dzień jest coraz lepiej, a wiemy, że nie jesteśmy jeszcze idealni. Myślę, że wiele drużyn zdaje sobie sprawę, że to jest wciąż początek sezonu i ich gra nie wygląda perfekcyjnie. My też jesteśmy w takiej sytuacji, więc każdego dnia staramy się uczyć czegoś nowego. Kiedy nadejdzie marzec i będziemy mieli okazję zagrać w play-offach, to chcemy grać wtedy najlepszą siatkówkę, jaką potrafimy - zadeklarował Amerykanin.


Kolejny mecz ZAKSA rozegra w poniedziałek. Zmierzy się wtedy na wyjeździe z Energą Trefl Gdańsk. Początek spotkania o godzinie 17:30.

