Siatkarz ZAKSY złożył deklarację. Kibice będą pamiętać. "Kiedy nadejdzie marzec"

ZAKSA przeszła latem przebudowę drużyny. Początek nowego sezonu był dla niej trudny. Kędzierzynianie przegrali trzy mecze z rzędu - z Bogdanką LUK Lublin, Aluronem CMC Wartą Zawiercie i PGE GiEK Skrą Bełchatów. Nastroje w klubie były więc dalekie od idealnych.

Przełamanie nadeszło w czwartej kolejce. ZAKSA ograła do zera JSW Jastrzębski Węgiel, notując pierwsze zwycięstwo w sezonie. Później poszła za ciosem - ograła 3:2 Barkom Każany Lwów i takim samym wynikiem Asseco Resovię Rzeszów.



- Zagraliśmy dobrze i jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwycięstwa. Jestem naprawdę dumny z zespołu, że udało nam się zebrać razem, nawet w tych niecodziennych okolicznościach i pomimo braków kadrowych, odnieść sukces z Asseco Resovią - powiedział Quinn Lester Isaacson, cytowany przez portal plusliga.pl.



Rzeszowianie byli dotąd niepokonani w PlusLidze. Zwycięstwo na Podpromiu świadczy więc o rosnącej formie ZAKSY.



- Z dnia na dzień jest coraz lepiej, a wiemy, że nie jesteśmy jeszcze idealni. Myślę, że wiele drużyn zdaje sobie sprawę, że to jest wciąż początek sezonu i ich gra nie wygląda perfekcyjnie. My też jesteśmy w takiej sytuacji, więc każdego dnia staramy się uczyć czegoś nowego. Kiedy nadejdzie marzec i będziemy mieli okazję zagrać w play-offach, to chcemy grać wtedy najlepszą siatkówkę, jaką potrafimy - zadeklarował Amerykanin.



Kolejny mecz ZAKSA rozegra w poniedziałek. Zmierzy się wtedy na wyjeździe z Energą Trefl Gdańsk. Początek spotkania o godzinie 17:30.