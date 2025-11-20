Szef federacji bije na alarm przed starciem z Polakami! Docenił Biało-Czerwonych

Biało-Czerwoni, którzy jako zespół z drugiego koszyka byli rozstawieni w półfinale (Albania znajdowała się w trzecim), są gospodarzami meczu zaplanowanego na 26 marca, prawdopodobnie na PGE Narodowym w Warszawie.

- Po pierwsze, bardzo się cieszę, że znaleźliśmy się w barażach o awans. Nie spodziewałem się żadnych prezentów, jeśli chodzi o losowanie. To silne drużyny. W drugim koszyku wszyscy potencjalni przeciwnicy byli dla mnie mocni (oprócz Polski również Walia, Czechy i Słowacja). Polska to drużyna, z którą graliśmy kilka razy w ciągu ostatnich 2-3 lat. Jest bardzo groźna, z jedną z gwiazd europejskiej piłki nożnej. Ale spróbujemy swoich szans. Musimy maksymalnie skupić się na tym meczu i mieć nadzieję na awans - podkreślił Duka, który jest również wiceprezydentem UEFA.

Zwycięzca tego półfinałowego spotkania zmierzy się w decydującym meczu w roli gościa z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

- Nie miałem żadnych oczekiwań (...), choć po losowaniu mogę powiedzieć, że nie podobałaby mi się pierwsza ścieżka barażowa, czyli mecz w Walii, a w ewentualnym finale taki rywal jak Włochy. Ale pozostałe drużyny też wydają się bardzo wymagające. Na papierze nie jesteśmy faworytami baraży, lecz i tak damy z siebie wszystko. Piłka nożna to nie matematyka. To gra, która niesie ze sobą wiele niespodzianek, emocji i mam nadzieję, że dostarczymy naszym kibicom pozytywnych wrażeń - zapowiedział Duka, cytowany na stronie albańskiej federacji.

Czwartkowe losowanie odbyło się w Zurychu.

Polska i Albania rywalizowały m.in. w eliminacjach mistrzostw świata 2022 i w obu meczach górą byli biało-czerwoni, którzy zwyciężyli 4:1 w Warszawie oraz 1:0 w Tiranie. Natomiast w eliminacjach Euro 2024 Polacy wygrali u siebie 1:0, lecz na wyjeździe ulegli 0:2. Po tej porażce, we wrześniu 2023 roku, PZPN rozstał się z ówczesnym selekcjonerem Fernando Santosem.

PAP