Szewczenko zabrał głos po losowaniu baraży! Nie krył frustracji
Prezydent Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Szewczenko nie był zbyt zadowolony z wyników losowania baraży do mistrzostw świata w 2026. Ukraina w przypadku zwycięstwa ze Szwecją zagra z lepszą drużyną z pary Polska-Albania. - Losowanie nie ułatwiło nam zadania - ocenił.
- Po pierwsze, wszystkie drużyny, które dostały się do baraży są bardzo mocne. Trafiliśmy na jednego z najsilniejszych przeciwników. Poziom zawodników reprezentacji Szwecji jest bardzo wysoki, więc czeka nas poważne wyzwanie. Pierwszy mecz rozegramy u siebie, a w przypadku awansu do finału również wystąpimy w roli gospodarza - powiedział dla oficjalnej strony rodzimej federacji.
Szewczenko podkreślił, że dlatego trzeba właściwie wybrać kraj i stadion, gdzie zostaną rozegrane te spotkania. Jego zdaniem ukraińscy piłkarze w ostatnich meczach pokazali bardzo dobrą formę i odpowiednie nastawienie. To jest podstawą sukcesu, aby awansować do turnieju mistrzostw świata. Według ukraińskich mediów, w przypadku awansu do finału baraży spotkanie z Polską mogłoby się odbyć w Niemczech.
- Potencjalnie w finale (baraży) możemy zagrać ze zwycięzcą pary Polska - Albania. Jest to również jedna z najtrudniejszych możliwych opcji. Losowanie z pewnością nie ułatwiło nam drogi, więc musimy zaakceptować sytuację taką, jaka jest - zaznaczył.
Półfinały czterech tzw. ścieżek barażowych zaplanowano na 26 marca, a finały w każdej z nich odbędą się pięć dni później.