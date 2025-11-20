Szybkie zwycięstwo Sokoła! Beniaminek nie zdobył nawet seta

Siatkówka

Sokół & Hagric Mogilno pokonał EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 w wyjazdowym meczu 7. kolejki siatkarskiej TAURON Ligi. MVP spotkania wybrano atakującą gości - Wiktorię Kowalską, która zdobyła aż 21 punktów.

Grupa zawodniczek siatkówki w białych strojach świętuje zdobyty punkt.
Fot. PAP
Szybkie zwycięstwo Sokoła! Beniaminek nie zdobył nawet seta.

Spotkanie dobrze otworzyła drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego, która prowadziła przez większość partii i nie pozwalała uciec rywalom. Przełom nastąpił dopiero w połowie seta, gdy z odsieczą ruszyły siatkarki Sokoła. Świetne zawody rozgrywała Wiktoria Kowalska, która samodzielnie zdobyła aż 9 punktów w całej partii. Na samym finiszu ekipa gości nie miała większych problemów i spokojnie doprowadziła seta do końca przy rezultacie 22:25.

 

W drugim secie gra LOS załamała się, zwłaszcza w ataku, a siatkarki Sokoła wykorzystywały większość swoich okazji. Na boisku w ekipie z Nowego Dworu Mazowieckiego zameldowała się Malwina Stachowiak, która dobrze sobie radziła na siatce, ale to było zbyt mało. Sokół pewnie wygrał drugiego seta 25:20.


Trzeci set to już potwierdzenie dominacji ekipy gości, które choć grały nieco gorzej w ataku, to nadrabiały wszystko blokiem. Aż pięciokrotnie udawało się drużynie Sokoła zablokować rywalki, a swoje punkty dokładała również wspomniana Kowalska i Wiktoria Nowak. W końcu komfortowa przewaga pozwoliła na spokojną grę w końcówce i mieliśmy wynik 18:25, co oznaczało koniec tego szybkiego, trzysetowego starcia.

 

EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno 0:3 (22:25, 20:25, 18:25)

 

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Maz.: Marta Budnik, Zofia Ejsmont, Krysten Garrison, Katarzyna Kowalczyk, Paulina Reiter, Barbara Zakościelna - Natalia Ziemińska (libero) - Maja Orzyłowska, Martyna Piszcz, Agata Sklepik, Malwina Stachowiak, Matylda Woźny.

 

Sokół & Hagric Mogilno: Aleksandra Cygan, Wiktoria Kowalska, Wiktoria Nowak, Ariadna Priante Frances, Sandra Świętoń, Maria Tsitsigianni - Karolina Pancewicz (libero) - Emilia Pinczewska.

PI, Polsat Sport
