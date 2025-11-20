Tak to wyglądało w przeszłości. Historia meczów Polska - Albania

Albania wcześniej trzykrotnie stawała na drodze polskich piłkarzy do mundialu, a dwa razy była rywalem w kwalifikacjach mistrzostw kontynentu.

W kwalifikacjach MŚ 1986 w Meksyku najpierw było sensacyjne 2:2 w Mielcu, a później 1:0 w Tiranie po trafieniu Zbigniewa Bońka, który dotarł do stolicy Albanii samolotem prosto z Brukseli, gdzie dzień wcześniej uczestniczył w pamiętnym z racji tragicznych wydarzeń i śmierci 39 osób finale Pucharu Europy między jego Juventusem i Liverpoolem (1:0).

W 1988 i 1989 roku Polacy dwukrotnie minimalnie (1:0 i 2:1) wygrali w eliminacjach mundialu, ale rok później do Włoch pojechały ekipy Szwecji i Anglii.

Z kolei w 2021 roku najpierw w Warszawie Biało-Czerwoni zwyciężyli 4:1, a miesiąc później w rewanżu w stolicy Albanii wygrali 1:0, co bardzo przybliżyło ich do... baraży - zakończonych sukcesem - o awans do mundialu w Katarze.

W eliminacjach ME dwie pierwsze konfrontacje miały miejsce w 1970 i 1971 roku. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie gospodarze wygrali 3:0, a w rewanżu w Tiranie było 1:1.

Natomiast w kwalifikacjach Euro 2024 najpierw w Warszawie Polacy zwyciężyli 1:0 po trafieniu Karola Świderskiego, a na wyjeździe, 10 września 2023, doznali porażki 0:2. Po tym meczu z posadą selekcjonera reprezentacji Polski pożegnał się Portugalczyk Fernando Santos. Awans do turnieju finałowego w Niemczech, już pod wodzą Michała Probierza, polscy piłkarze zapewnili sobie w barażach.

Była to druga porażka z Albanią w historii. Pierwsza miała miejsce w 1953 roku - w spotkaniu towarzyskim w Tiranie było 0:2.

Mecze piłkarskie Polski z Albanią:

06.11.1949, Warszawa: Polska - Albania 2:1

01.06.1950, Tirana: Albania - Polska 0:0

29.11.1953, Tirana: Albania - Polska 2:0

14.10.1970, Chorzów: Polska - Albania 3:0 el.ME

12.05.1971, Tirana: Albania - Polska 1:1 el.ME

31.10.1984, Mielec: Polska - Albania 2:2 el.MŚ

30.05.1985, Tirana: Albania - Polska 0:1 el.MŚ

19.10.1988, Chorzów: Polska - Albania 1:0 el.MŚ

15.11.1989, Tirana: Albania - Polska 1:2 el.MŚ

29.05.2005, Szczecin: Polska - Albania 1:0

27.05.2008, Reutlingen: Polska - Albania 1:0

02.09.2021, Warszawa: Polska - Albania 4:1 el.MŚ

12.10.2021, Tirana: Albania - Polska 0:1 el.MŚ

27.03.2023, Warszawa: Polska - Albania 1:0 el.ME

10.09.2023, Tirana: Albania - Polska 2:0 el.ME

--------------------------------------------------------------------------

bilans: 15 meczów; 10 zwycięstw Polski, 3 remisy, 2 porażki; bramki: 20-10

KP, PAP