Dla polskich kibiców najciekawszym wydarzeniem sobotniej gali będzie debiut Marka Bujły w oktagonie UFC. Polak trafił do największej organizacji MMA na świecie we wrześniu 2025 roku, co dla wielu było sporą niespodzianką. "Bujdzilla" wszedł do zawodowego MMA zaledwie cztery lata temu, w listopadzie 2021 roku. Od tego czasu stoczył sześć walk, wszystkie wygrał i każdą skończył przed czasem. Dotychczas występował wyłącznie na lokalnych galach, ale zwrócił na siebie uwagę matchmakerów UFC. W Dosze zmierzy się z Denzelem Freemanem, który również zanotuje pierwszy występ pod szyldem organizacji.

W walce wieczoru dojdzie do konfrontacji czołowych zawodnikiem wagi lekkiej - lider rankingu Arman Tsarukyan skrzyżuje rękawice z szóstym Danem Hookerem. Obaj mają w rekordzie starcia z Mateuszem Gamrotem. Tsarukyan przegrał z Polakiem po bardzo zaciętej walce zakończonej jednogłośną decyzją sędziów na korzyść 34-latka. w czerwcu 2022 roku. Hooker natomiast pokonał "Gamera" w sierpniu 2024 roku po niejednogłośnym werdykcie, a pojedynek został nagrodzony bonusem "Fight of the Night".

W oktagonie pojawią się również m.in. były mistrz wagi półśredniej Belal Muhammad, który zawalczy z Ianem Machado Garrym, a także Myktybek Orolbai i Serghei Spivac - zawodnicy dobrze znani polskim fanom z wcześniejszych walk odpowiednio z Mateuszem Rębeckim i Marcinem Tyburą.

Co ciekawe, w piątej walce na gali wystąpi Aleksandre Topuria - brat gwiazdy UFC, a także obecnego mistrza wagi lekkiej federacji, Ilji Topurii - który stoczy swój drugi pojedynek dla organizacji.

Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night 265 z udziałem Marka Bujły?

Karta wstępna gali UFC Fight Night 265 z udziałem Marka Bujły będzie transmitowana w sobotę 22 listopada od godziny 16:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Karta główna rozpocznie się o 19:00 i będzie transmitowana również w Polsacie Sport 3.

Karta walk:

Walka wieczoru



70.3 kg.: Arman Tsarukyan (22-3) vs Dan Hooker (24-12)

Karta główna (transmisja od godziny 19:00 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

77.1 kg.: Belal Muhammad (24-4) vs Ian Machado Garry (16-1)

93 kg.: Volkan Oezdemir (20-8) vs Alonzo Menifield (17-5-1)

77.1 kg.: Jack Hermansson (24-9) vs Myktybek Orolbai (14-2-1)

120.2 kg.: Waldo Cortes-Acosta (15-2) vs Shamil Gaziev (14-1)

56.7 kg.: Alex Perez (25-9) vs Asu Almabayev (22-3)

Karta wstępna (transmisja od godziny 16:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):



65.8 kg.: Luke Riley (11-0) vs Bogdan Grad (15-3)

93 kg.: Abdul Rakhman Yakhyaev (7-0) vs Raffael Cerqueira (11-3)

56.7 kg.: Kyoji Horiguchi (34-5) vs Tagir Ulanbekov (17-2)

61.2 kg.: Bekzat Almakhan (12-2) vs Aleksandre Topuria (6-1)

83.9 kg.: Ryan Loder (7-2) vs Ismail Naurdiev (24-8)

70.3 kg.: Nurullo Aliev (10-0) vs Shaqueme Rock (12-1-1)

77.1 kg.: Saygid Izagakhmaev (22-2) vs Nicolas Dalby (23-6-1)

120.2 kg.: Marek Bujło (6-0) vs Denzel Freeman (6-1)