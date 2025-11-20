Wszystko albo nic! Reprezentacja Polski czeka na rywala, data losowania już znana

Polacy w drugim koszyku przed losowaniem

Przez wiele miesięcy wydawało się, że Polacy będą rozstawieni w pierwszym koszyku eliminacji mistrzostw świata 2026. Dzięki temu uniknęliby najmocniejszych rywali. Tak się jednak nie stanie. W listopadowej przerwie reprezentacyjnej byliśmy świadkami wielu niespodziewanych wyników. Faworyci pogubili punkty.

Decydująca była porażka Duńczyków 2:4 ze Szkotami we wtorek 18 listopada. Sprawiła ona, że Polacy spadli do drugiego koszyka i już wiemy, że w ścieżce barażowej czeka ich trudniejsze zadanie. Losowanie ostatniego etapu europejskich eliminacji do MŚ zaplanowano na czwartek 20 listopada. Początek ceremonii o godzinie 13.

Z tymi zespołami na pewno nie zagramy

Miejsce w drugim koszyku sprawia, że na pewno nie zagramy z innymi drużynami, które się w nim znalazły. Już teraz wiemy, że w ścieżce barażowej nie możemy trafić na takie reprezentacje jak:



• Walia

• Czechy

• Słowacja.



Tym samym nie dojdzie do rewanżu z finałów baraży o awans do Mistrzostw Europy 2024, gdy Biało-Czerwoni po rzutach karnych wyeliminowali Walijczyków.

Potencjalni rywale w półfinale baraży

W półfinale ścieżki barażowej Polacy trafią na zespół z trzeciego koszyka i będą gospodarzami tego pojedynku. Wśród potencjalnych rywali znajdują się:



• Irlandia

• Albania

• Bośnia i Hercegowina

• Kosowo.



Teoretycznie Polska ma większy potencjał, jednak na boisku z takim rywalem może zdarzyć się wszystko. Świetnie pamiętamy wpadki Polaków z Albańczykami w eliminacjach do Euro 2024. Co ciekawe, w trzecim koszyku znalazły się aż trzy drużyny z Bałkanów, z którymi zawsze gra się trudno.

Potencjalni rywale w finale baraży

Jeżeli Polacy pokonają rywala w półfinale, to zameldują się w wielkim finale baraży. Tam poziom trudności jeszcze wzrośnie. Polacy trafią bowiem na zwycięzcę drugiego półfinału w swojej ścieżce, w którym zmierzą się ekipy z pierwszego i czwartego koszyka.



Z drużyn z pierwszego koszyka Polacy mogą trafić na:



• Włochy

• Danię

• Turcję

• Ukrainę.



W czwartym znajdują się:



• Szwecja

• Rumunia

• Macedonia Północna

• Irlandia Północna.



Półfinały odbędą się 26 marca 2026 roku, a finały 31 marca 2026 roku. To wtedy poznamy ostatnich uczestników mistrzostw świata ze strefy UEFA.

Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na Polsatsport.pl oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.

Polsat Sport