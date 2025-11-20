Wylosowali Polskę i się zaczęło. Reakcja selekcjonera rywali mówi wszystko

Brazylijczyk Sylvinho jest trenerem Albańczyków od początku 2023 roku. Co ciekawe, w swoim debiucie zmierzył się właśnie z reprezentacją Polski. Biało-Czerwoni wygrali wtedy 1:0. W kolejnej konfrontacji górą była jednak ekipa z Bałkanów, która w Tiranie pokonała nas 2:0. Szkoleniowiec, podobnie jak prezydent federacji, po wynikach losowania nie krył zadowolenia.





- Jesteśmy zadowoleni. Mamy za sobą dobre eliminacje, zasłużyliśmy na udział w barażach. Teraz trzeba grać o więcej, w marcu wszystko może się zdarzyć. Trzeba dobrze przygotować się do tego meczu. Oni nas dobrze znają, ale my również dobrze znamy ich. Trzy-cztery lata temu rozegraliśmy przeciwko nim kilka spotkań — powiedział szkoleniowiec w rozmowie z albańskim Klan TV.

Od ostatnich konfrontacji obu reprezentacji sporo się zmieniło. Dwa lata to w piłce naprawdę sporo czasu. Świadczy o tym fakt, że gdy przegrywaliśmy z Albanią w Tiranie, naszym szkoleniowcem był Fernando Santos, a bramki strzegł Wojciech Szczęsny. Podobnego zdania był szkoleniowiec Albańczyków, zapytany o ostatnie zwycięskie spotkanie z Polską mocno tonował nastroje.





- To był inny czas, mówimy o 2023 roku. Piłka nożna szybko się zmienia. Oni zmienili wszystko - zawodników i trenera. Wszystko się zmieniło. Również nasza drużyna bardzo się zmieniła. Na ten mecz pojedziemy dobrze przygotowani - ocenił Sylvinho.





Reprezentacja Albanii znalazła się w barażach o awans na mundial, podobnie jak Polacy, dzięki drugiej lokacie w grupie eliminacyjnej. Ekipa z Bałkanów okazała się gorsza jedynie od bezbłędnych Anglików, którzy zakończyli zmagania z kompletem punktów i czystych kont.

Zwycięzca tej konfrontacji o udział w mistrzostwach świata zagra z wygranym z pary Ukraina - Szwecja.

ST, Polsat Sport