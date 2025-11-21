6:0! Świetny występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata

W drugim meczu tej grupy Argentyna wygrała z Marokiem także 6:0 (4:0).

Polki w kolejnym spotkaniu turnieju zagrają w poniedziałek z Argentyną. Do ćwierćfinałów awansują po dwie drużyny z każdej z czterech grup.

Prowadzone przez trenera Wojciecha Weissa biało-czerwone w ramach przygotowań do MŚ rozegrały podczas wrześniowego zgrupowania w Katowicach dwa towarzyskie mecze z innym finalistą, Portugalią. Oba spotkania były bardzo wyrównane, ale skończyły wygranymi gości 3:1 i 4:2.

W pierwszych MŚ w futsalu kobiet uczestniczy 16 drużyn, w tym cztery z Europy – Polska, Portugalia, Włochy i Hiszpania.

Drużyna trenera Weissa awans zapewniła sobie zajmując drugie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym we Francji. Polki pokonały tam Francję 6:2, uległy Hiszpanii 0:5, a na koniec zremisowały z Finlandią 2:2.

Reprezentacja Polski powstała w 2013 roku, została zawieszona na dwa lata i w 2016 nastąpiła jej reaktywacja. Od tego momentu selekcjonerem jest Weiss.

W „polskiej” grupie A najwyżej klasyfikowana w światowym rankingu jest Argentyna (6. miejsce), Polska zajmuje 14. lokatę, Maroko 31., a gospodarze - 63. Otwiera to zestawienie Brazylia.

Polska - Filipiny 6:0

Bramki: Julia Basta (7, 24), Natalia Matuszewska (19), Julia Szostak (23), Lanie Ortillo (25, samobójcza) i Klaudia Dymińska (30).

Podział na grupy MŚ:

A: Filipiny, Polska, Maroko, Argentyna

B: Hiszpania, Tajlandia, Kolumbia, Kanada

C: Portugalia, Tanzania, Japonia, Nowa Zelandia

D: Brazylia, Iran, Włochy, Panama

BS, PAP