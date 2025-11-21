Babilon MMA 55. Łazarz - Kołecki. Głowacki - Nandor. Relacja live i wyniki gali na żywo

Na publiczność w Radomskim Centrum Sportu czeka aż dwanaście walk - jedenaście w formule MMA i jedna w K-1. W walce wieczoru dojdzie do rewanżu Marcina Łazarza z Szymonem Kołeckim. Tym razem stawką będzie tytuł mistrza Babilon MMA w wadze półciężkiej. Tytuł pozostaje bez właściciela od 2022 roku, kiedy organizację opuścił dotychczasowy czempion, Łukasz Sudolski. W ich pierwszym starciu górą był Łazarz, który znokautował Kołeckiego w drugiej rundzie.

Fani zobaczą też głośny powrót Krzysztofa Głowackiego pod szyld grupy Babilon. "Główka" ponownie zmierzy się z Jordanem Nandorem. Ich pierwsza konfrontacja na KSW 104 została przerwana po nieumyślnym faulu Francuza, co zakończyło się werdyktem "no contest". Teraz Polak dostaje szansę na pełnoprawny rewanż z "Sandmanem".

Na karcie znalazło się również wiele nazwisk dopiero budujących swoją pozycję na polskiej scenie mieszanych sztuk walki, m.in. Szymon Herrmann, Szymon Rakowicz, Adrian Wieliczko i Erik Rushanyan.

Relacja live i wyniki gali na żywo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.