Babilon MMA 55 w Radomiu. Co musisz wiedzieć przed galą?

Dziś wieczorem Radom znów stanie się stolicą polskiego MMA! W nowoczesnym Radomskim Centrum Sportu odbędzie się wielka gala KPS Food & Elmas Babilon MMA 55. Pojedynkiem wieczoru będzie rewanżowe starcie Szymona Kołeckiego z Marcinem Łazarzem o mistrzowski pas Babilon MMA w kategorii półciężkiej. Wystąpią też Krzysztof Głowacki, Szymon Herrmann, Erik Rushanyan, Adrian "Pitbull” Wieliczko czy Stanisław Telejko.





Impreza rozpocznie się już o godzinie 18:30. Transmisja w Polsat Sport Fight i Polsat Box Go, a od 20:00 także w Super Polsacie. Jakie emocje towarzyszą zawodnikom w związku z nadchodzącym wydarzeniem?





Szymon Kołecki przed mistrzowskim rewanżem z Marcinem Łazarzem jest pełny nadziei, że tym razem to jego ręka powędruje w górę. Były mistrz olimpijski chce zawalczyć w inny sposób niż podczas pierwszej konfrontacji.



- Przeanalizowałem błędy popełnione w pierwszej walce i nie zamierzam ich ponownie popełnić, bo znam cenę. Marcin jest bardzo dobrym zawodnikiem, czeka mnie trudny bój. Nie myślę o mistrzowskim pasie, jestem skoncentrowany na pracy, którą muszę wykonać - powiedział Kołecki

Marcin "Bane" Łazarz przed drugą walką z Szymonem Kołeckim zdawał się być bardzo pewny siebie i nastawiony na wygraną. Zawodnik z Białogardu poinformował już nawet, z kim chciałby się zmierzyć w przypadku zwycięstwa na piątkowej gali.



- Bóg stawia mnie przed drugą szansą. Chcę znów pokonać Szymona, a potem walczyć z Janem Błachowiczem. Jestem w gazie i zapraszam do boju. Mam chrapkę na bycie jedynką w polskim MMA przynajmniej w tej kategorii - przekazał Łazarz





Krzysztof Głowacki traktuję rewanż z Nandorem bardzo ambicjonalnie. Były polski pięściarz w trakcie pierwszego starcia z Francuzem został nieintencjonalnie sfaulowany i nie był w stanie kontynuować walki. Popularny "Główka" jest przekonany o swojej wyższości i snuję już plany na przyszłe walki.



- Mamy rachunki do wyrównania. Mam do dziś problemy z okiem i on musi mi za to zapłacić. Zostanie ukarany, a potem w 2026 roku chcę regularnych startów i walki z Szymonem Kołeckim. Mistrz świata w boksie kontra mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów. Myślę, że polscy kibice będą chcieli zobaczyć pojedynek legend naszego sportu - stwierdził Głowacki





Szymon Herrmann, obowiązkowy pretendent do mistrzowskiego pasa w wadze średniej, ma żal do obecnego mistrza organizacji, o to, że wciąż nie otrzymał szansy walki z nim. Zawodnik przed piątkową gala przekonywał, że ma bardzo ambitne cele do swojej kariery.



- Irytuje mnie postawa mistrza Adriana "Aresa" Błeszyńskiego. W maju wywalczyłem prawo do walki o pas, ale Adrian ciągle ma inne plany. Najpierw walka poza organizacją Babilon o inny pas, potem pojedynek w kickboxingu. Jeśli nie chce ze mną walczyć i się boi, to musi oddać tytuł. Ja chcę zdobyć ten pas i otworzyć sobie drogę do większych wyzwań i pieniędzy. Celuję wysoko! - opowiadał Herrmann

Najlepsza karta walk w tym roku

Na fightcard gali KPS Food & Elmas Babilon MMA 55 składa się aż 12 pojedynków – 11 w formule MMA oraz 1 w formule K1. W akcji zobaczymy legendy polskiego sportu jak mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki, mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki, a także pełne spektrum talentów Babilonu: od niepokonanych prospektów jak Ero Rushanyan, oficjalny pretendent do mistrzowskiego pasa w wadze średniej Szymon Herrmann albo Mateusz Wieczorek czy Hubert Iracki; przez będących na fali wznoszącej fighterów jak Adrian "Pitbull" Wieliczko czy Kamil Mękal - aż po świetnie znanych weteranów sceny MMA jak Marcin "Bane" Łazarz, Szymon Rakowicz czy Mateusz Głuch.





KARTA WALK:

WALKI ZAWODOWE:

12) MMA / 93 kg / 5 x 5 min - Marcin "Bane" Łazarz (17-10) vs Szymon Kołecki (12-2)

11) MMA / 93 kg / 3 x 5 min - Krzysztof Głowacki (1-1) vs Jordan "The Sandman" Nandor (1-1)

10) MMA / 84 kg / 3 x 5 min - Szymon Herrmann (5-0) vs Arturs Ozolins (8-5)

9) MMA / 66 kg / 3 x 5 min - Szymon Rakowicz (7-3) vs Adrian "Pitbull" Wieliczko (6-2)

8) MMA / 77 kg / 3 x 5 min - Mateusz Wieczorek (2-0) vs Dawid Pietluch (2-0)

7) MMA / 66 kg / 3 x 5 min - Ero Rushanyan (2-0) vs Sergiej Kołotiuk (4-1)

6) MMA / 84 kg / 3 x 5 min - Kamil Mękal (3-3) vs Konstanty "Kostek" Ruśniak (1-0)

5) MMA / 70 kg / 3 x 5 min - Hubert Iracki (1-0) vs Bartłomiej "Bucketboy" Skowyra (4-3)

4) K1 87 kg / 3 x 3 min - Mateusz Głuch (8-12) vs Krzysztof Sowa (2-2)

WALKI SEMI-PRO:

3) MMA/ 66 kg / 3 x 3 min - Alan Wiąk vs Bartosz Nowicki

2) MMA / 70 kg / 3 x 3 min - Stanisław Telejko vs Jakub Cichowicz

1) MMA / 77 kg / 3 x 3 min - Bartosz Wieczorek vs Krzysztof Śmigacz



Transmisja gali Babilon MMA 55 w piątek 21 listopada od godziny 18.30 w Polsacie Sport Fight. Od 20.00 również w Super Polsacie. Cała gala również na Polsat Box Go.

Informacja prasowa