Betclic 1 Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Beniaminek z Grodziska Mazowieckiego to prawdziwa rewelacja tego sezonu na zapleczu Ekstraklasy. Podopieczni Piotra Stokowca ostatni raz przegrali swoje spotkanie pod koniec sierpnia, ulegli wtedy na wyjeździe Polonii Warszawa 1:2. Drużyna, rozgrywająca swoje mecze w Pruszkowie, wychodziła zwycięsko z trzech ostatnich ligowych konfrontacji. Dzięki tym rezultatom przed siedemnastą serią gier Pogoń jest wiceliderem ligowej tabeli.





Śląsk w ostatnim czasie za to przegrał dwa spotkania, przez co traci już jedenaście "oczek" do liderującej Wisły Kraków. Przed starciami z ŁKS-em i Polonią Bytom to właśnie ekipa ze stolicy Dolnego Śląska znajdowała się na drugiej lokacie w tabeli. Utracili tę pozycję, przegrywając najpierw na wyjeździe w Łodzi 1:2, a następnie u siebie z beniaminkiem z Bytomia 2:3.





Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 20:30.

ST, Polsat Sport