Betclic 1 Liga: Puszcza Niepołomice - Miedź Legnica. Relacja live i wynik na żywo

Puszcza po spadku do Betclic 1 Ligi zdecydowanie rozczarowuje swoich sympatyków. Ekipa "Żubrów" to jedyna drużyna w ligowej stawce, która nie wygrała spotkania przed własną publicznością. W dotychczasowej kampanii podopieczni Tomasza Tułacza tylko trzy razy inkasowali komplet punktów. Na wyjazdach pokonywali: ŁKS Łódź (3:0), Znicz Pruszków (3:0) i Polonię Warszawa (2:1). Z uwagi na częste remisy (9), Puszcza ma sześć punktów zapasu nad strefą spadkową i taki sam dystans do pozycji dającej grę w barażach.





Sąsiadem w tabeli niepołomiczan jest ich najbliższy rywal - Miedź Legnica. Zawodnicy trenera Janusza Niedźwiedzia przed przerwą na reprezentację przegrali na wyjeździe z Ruchem Chorzów 1:3. Klub z Dolnego Śląska, w odróżnieniu od Puszczy, świetnie radzi sobie na własnym stadionie. Miedź w Legnicy w tym sezonie ligowym jeszcze nie przegrała - czterokrotnie wygrywając i dwa razy remisując.





Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o godzinie 18:00.

ST, Polsat Sport