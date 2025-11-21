Były trener siatkarskiej kadry stracił pracę. Nie wybaczono mu porażki w Superpucharze

Były selekcjoner siatkarskich reprezentacji Ukrainy (prowadził drużyny "Niebiesko-Żółtych" od kategorii U-17 po pierwszą drużynę) w minionym sezonie zdobył z ekipą Bałty pierwsze w historii klubu trofeum, krajowy puchar, pokonując w finale 3:0... właśnie Bukowynkę. W starciu o Superpuchar górą były jednak rywalki, a porażka 0:3 (11:25, 13:25, 23:25) przypieczętowała los trenera. W utrzymaniu posady Romanowiczowi nie pomogły nawet dobre występy Bałty w Pucharze Challenge i wyeliminowanie austriackiego Eisenerz/Trofaiach w 1/32 finału rozgrywek.

Jak podaje ukraiński "Sport", działacze uważali, że triumf w starciu o Superpuchar był obowiązkiem Bałty - tym bardziej, że w porównaniu do poprzedniego sezonu Bukowynka znacząco się osłabiła, natomiast z ekipy z obwodu odeskiego odeszła jedynie doświadczona rozgrywająca Ałła Politańska.

W najbliższych spotkaniach ligowych (dwumecz z Dobrodiy-Uniwersytetem Medycznym) drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Romanowicza, Wołodymyr Mirczew. Nazwisko nowego szkoleniowca ma zostać ogłoszone dopiero po tych starciach.

Andrij Romanowicz był jednym z najbardziej doświadczonych trenerów w ukraińskiej Superlidze kobiet. Karierę rozpoczynał w 1992 roku od roli asystenta Wołodymyra Czernowa w Galiczance, w której pracował do 1999 roku. Następnie prowadził między innymi białoruski Atlant Baranowicze, Chimiku Jużne i SC Prometey. Był również selekcjonerem kadr Ukrainy od U-17, przez U-18, U-20 i U-23 aż po pierwszą reprezentację, z którą pracował w 2017 roku).