Dwadzieścia jeden medalowych szans Biało-Czerwonych! Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje

Po raz pierwszy medale olimpijskie w short tracku rozdano podczas igrzysk w Alberville w 1992 roku. Wprawdzie na krótkim torze ścigano się już cztery lata wcześniej w Calagry, ale wówczas była to dyscyplina pokazowa. W kolejnych dziewięciu zmaganiach olimpijskich od Alberville w 1992 roku do rywalizacji w Pekinie w 2022 roku żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się stanąć na podium podczas najważniejszej imprezy sportowej czterolecia.

Dotychczas Polskę na igrzyskach olimpijskich w short tracku reprezentowało trzynastu zawodników i zawodniczek: Maciej Pryczek (Nagano 1998), Krystian Zdrojkowski (Salt Lake City 2002), Dariusz Kulesza (Turyn 2006), Patrycja Maliszewska (Vancouver 2010, Soczi 2014, Pekin 2022), Paula Bzura (Vancouver 2010), Jakub Jaworski (Vancouver 2010), Natalia Maliszewska (Pjongczang 2018, Pekin 2022), Magdalena Warakomska (Pjongczang 2018), Bartosz Konopko (Pjongczang 2018), Nikola Mazur (Pekin 2022), Kamila Stormowska (Pekin 2022), Łukasz Kuczyński (Pekin 2022), Michał Niewiński (Pekin 2022). Podczas ostatnich igrzysk w Pekinie po raz pierwszy wystartowały dwie nasze sztafety – kobiet i mieszana. Nasze panie zmagania w Chinach zakończyły na szóstym miejscu, a "mikst" został sklasyfikowany na jedenastej pozycji.

27 medali do zdobycia na krótkim torze

Przed nami dziesiąte igrzyska olimpijskie, gdzie zostaną rozdane medale w rywalizacji na krótkim torze. Do zdobycia będzie łącznie 27 medal. Osiemnaście z nich w konkurencjach indywidualnych (po trzy medale w rywalizacji kobiet i mężczyzn na 500, 1000 i 1500 metrów) i dziewięć krążków w zmaganiach trzech sztafet (kobiecej, męskiej i mieszanej). W Mediolanie reprezentanci Polski będą mogli zdobyć 21 medali – 18 w konkurencjach indywidualnych kobiet i mężczyzn i po jednym w każdej z trzech sztafet (kobiet, mężczyzn i mieszanej). O ile nasi reprezentanci zdołają wywalczyć dla naszej federacji możliwość startu we Włoszech.

- Maksymalnie do igrzysk olimpijskich możemy zakwalifikować po trzech zawodników do startów na każdym z dystansów, zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn. Ważne jest to, że liczba zawodników nie może przekroczyć pięciu, jeśli awans wywalczy sztafeta. W sytuacji braku kwalifikacji sztafet, możemy zabrać tylko po trzech zawodników w konkurencjach indywidualnych kobiet i mężczyzn i obstawiać nimi każdy z dystansów – mówi trenerka naszej kadry, Urszula Kamińska.

Kwalifikacje olimpijskie można wywalczyć tylko i wyłącznie poprzez starty w tym sezonie w zawodach z cyklu World Tour, które od zeszłego roku zastąpiły rywalizację w pucharze świata. W tym sezonie zamiast tradycyjnych sześciu zawodów z cyklu World Tour odbędą się tylko cztery. Nie będzie tym razem dwóch startów w Azji. Ma to związek igrzyskami olimpijskimi i te cztery World Toury są jednocześnie kwalifikacjami do startu w Mediolanie. Aktualnie jesteśmy na półmetku rywalizacji o nominacje olimpijskie. Za nami dwa starty w Mediolanie, trzecie zawody odbędą się w ten weekend w Gdańsku, a zmagania kończące rywalizację w World Tourze zostaną rozegrane tydzień później w holenderskim Dordrechcie.

Po (podwójnym) Montrealu czas na Gdańsk i Dordrecht!

- To, że jeden z tych pucharów "worldtourowych" będzie rozgrywany w Gdańsku, to wydaje mi się, że to tylko doda nam wiatru w skrzydła, bo to jednak jesteśmy u siebie, na naszej polskiej ziemi. Tak, jak obserwuję, to zawsze wpływa pozytywnie na nasz team. Wszyscy są podekscytowani i nasze rodziny przyjeżdżają do Gdańska, więc wydaje mi się, że na pewno da nam to kopa. A Gdańsk z tego, co pamiętam, to zawsze jest dla nas takim dobrym miejscem, z którego udaje nam się wywieźć jeden, dwa, bądź trzy medale, czy to przez mistrzostwa Europy czy World Toury, więc wydaje mi się, że to dobry znak, że w tym sezonie będą zawody rozgrywane w Gdańsku – zapewnia reprezentant Polski, Łukasz Kuczyński.

Po rozegraniu wszystkich czterech World Tourów (dwóch w Mediolanie, Gdańsku i Dordrechcie), wyniki z trzech najlepszych wyścigów będą rozpatrywane pod kątem przydzielania miejsc dla konkretnych ekip, jeśli chodzi o start na igrzyskach olimpijskich. Nie będzie brana pod uwagę klasyfikacja końcowa World Touru za sezon 2025/26, bo liczyć się będą trzy z czterech najlepszych wyników danego zawodnika na każdym z dystansów, ale punkty będą przyznawane w taki sam sposób, jak klasyfikacji na każdym dystansie World Touru. Za pierwsze miejsce zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i sztafet przyznawane jest dziesięć tysięcy punktów, za drugie miejsce osiem tysięcy punktów, aż do jednego punktu za sześćdziesiąte ósme miejsce, które jest brane pod uwagę. Warto dodać, że za każdy wygrany dystans (zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i w sztafecie) zdobywa się 100 punktów, za drugie miejsce 80 punktów, za trzecie 70 punktów, za czwarte 60 punktów i tak dalej.

Zawiły system kwalifikacji

W Mediolanie w poszczególnych konkurencjach będzie mogło wystartować następująca liczba zawodników w konkurencjach indywidualnych i w rywalizacji sztafet:

Konkurencje indywidualne:

- 500 metrów: awans uzyska 32 zawodniczki i 32 zawodników (maksymalnie trzech z danego kraju, zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn, Włosi jako gospodarze mają zapewnioną pełną obsadę miejsce w każdej konkurencji)

- 1000 metrów: awans uzyska 32 zawodniczki i 32 zawodników (maksymalnie trzech z danego kraju, zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn, Włosi jako gospodarze mają zapewnioną pełną obsadę miejsce w każdej konkurencji)

- 1500 metrów: awans uzyska 36 zawodniczek i 36 zawodników (maksymalnie trzech z danego kraju, zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn, Włosi jako gospodarze mają zapewnioną pełną obsadę miejsce w każdej konkurencji)

Konkurencje sztafet:

- sztafeta kobiet: awans uzyska 8 sztafet (Włoszki jako gospodynie mają zapewniony start w tej konkurencji)

- sztafeta mężczyzn: awans uzyska 8 sztafet (Włosi jako gospodarze mają zapewniony start w tej konkurencji)

- sztafeta mieszania: awans uzyska 12 sztafet (Włosi jako gospodarze mają zapewniony start w tej konkurencji)

Warto dodać, że sztafeta mieszana zdobędzie kwalifikację olimpijską pod warunkiem, że indywidualnie awans do igrzysk wywalczą minimum dwie zawodniczki i dwóch zawodników z danego kraju. Jeżeli kwalifikację uzyska sztafeta kobieca lub męska, to ten limit można zwiększyć do czterech zawodniczek lub zawodników. Ten limit można jeszcze zwiększyć do pięciu zawodniczek lub zawodników, jeśli łącznie wywalczy się co najmniej osiem kwalifikacji na wszystkich dystansach. Każda reprezentacja do Mediolanu może maksymalnie wysłać po pięciu zawodników i tyle samo zawodniczek, ale w danej konkurencji może wystartować tylko trzech łyżwiarzy i trzy łyżwiarki.

Warto dodać, że wszystkie te kwalifikacje nie są imienne. Zawodniczki i zawodnicy w każdej konkurencji indywidualnej, jak i w rywalizacji sztafet walczą o miejsce dla swojej federacji, która później przyznaje miejsca poszczególnym zawodnikom i zawodniczkom w rywalizacji indywidualnej na poszczególnych dystansach i w konkurencjach sztafet. Zatem może się zdarzyć sytuacja, że osoba, która wywalczy miejsce dla swojego kraju na poszczególnym dystansie, nie wystartuje na nim podczas olimpijskich zmagań.

- Najważniejsze, żeby do igrzysk dojechać całym i zdrowym i zrobić to miejsce, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale miejsce na igrzyska robimy dla kraju, a nie poprzez nazwisko i że to miejsce pewnie będzie dla mnie, tylko jest to wyselekcjonowane i później wystawiamy zawodników poprzez dyspozycję i przez to sam start na igrzyskach nie jest zapewniony – informuje reprezentantka Polski, Natalia Maliszewska.

Zawody World Tour w short tracku w Gdańsku odbędą się w dniach 20-23 listopada. Czwartkowe i piątkowe kwalifikacje rozpoczną się o 9:30 w Polsacie Sport Extra 3. Początek sobotnich finałów o 13:40 w Polsacie Sport 3, a transmisja niedzielnych zawodów o 13:40 w Polsacie Sport 2. Transmisja online zawodów także w Polsat Box Go.