Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

W programie poruszymy tematy największych zaskoczeń początkowego etapu nowego sezonu PlusLigi i niezwykle wyrównanego poziomu rozgrywek.



Jakub Bednaruk jak co tydzień przeanalizuje ciekawe i kontrowersyjne sytuacje z ostatnich spotkań.

Przygotujemy również naszych widzów do hitu 7. kolejki PlusLigi - meczu Asseco Resovii Rzeszów z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Adrian Brzozowski porozmawia z wyróżniającymi się zawodnikami obu ekip - Dannym Demyanenką (Asseco Resovia) i Mateuszem Bieńkiem (Aluron CMC Warta).



Poruszymy także temat startującej w przyszłym tygodniu Ligi Mistrzyń, w której naszą Tauron Ligę będą reprezentować trzy drużyny: KS Developres Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź oraz PGE Budowlani Łódź, a w zagranicznych zespołach zobaczymy trzy polskie gwiazdy: Agnieszkę Korneluk (Fenerbahce Medicana Stambuł), Magdalenę Stysiak (Eczacibasi Stambuł) i Joannę Wołosz (A. Carraro Prosecco Doc Conegliano).



Program w sobotę o godzinie 11:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Polsat Sport