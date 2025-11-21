Nie oglądał walki rywala. Głowacki skupiony przed rewanżem na Babilon MMA 55

Obaj zawodnicy spotkają się ze sobą już po raz drugi. Pomimo kontrowersyjnego zakończenia pierwszego starcia na oficjalnym ważeniu było widać między nimi wielki szacunek. Ich walka to co-main event gali Babilon MMA 55 w Radomiu.



- W jego oczach nic nie zobaczyłem. Tak naprawdę face to face jest bardziej dla młodych zawodników - żeby się pokazać. Wszystko zacznie się w sobotę, więc trzeba wyjść do oktagonu i zrobić swoje - powiedział Głowacki.



Głowacki w ostatniej konfrontacji z Nandorem został nieumyślnie sfaulowany, rywal zahaczył go palcem w oko. Walka została przerwana i uznana za nieodbytą. Pomimo niefortunnego zakończenia były mistrz świata WBO nie chce dać się ponieść emocjom.



- Nie podchodzę do tego personalnie. Nie chcę do tego podchodzić inaczej, bo jak się na coś nastawisz, to potem to ciężko wykonać. Wolę wyjść na spokojnie, z chłodną głową i zrobić robotę - ocenił były pięściarz.



Rywal Polaka po ich pierwszym starciu stoczył pojedynek na gali we Francji. Przegrał go już w pierwszej rundzie i praktycznie już na samym początku po ciosach znalazł się na macie. Jak się okazuję popularny "Główka" nie miał wiedzy o tych wydarzeniach.



- W tej wadze każdego, jak dobrze trafisz, to kończysz pojedynek. Nie oglądałem tej walki, nie wiedziałem nawet, że walczył. Ja się bardziej skupiam na sobie - mam być zdrowy, bez kontuzji i to jest najważniejsze - przyznał zawodnik.



Transmisja gali Babilon MMA 55 w piątek 21 listopada od godziny 18:30 w Polsacie Sport Fight i od 20:00 w Super Polsacie. Cała gala również online na Polsat Box Go.

ST, Polsat Sport