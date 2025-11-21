Handball Arena - 21.11. Transmisja TV i stream online

Piłka ręczna

Czas na kolejny odcinek programu Handball Arena. Jednym z głównych tematów piątkowego odcinka będą rozpoczynające się niedługo mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Transmisja programu Handball Arena w Polsacie Sport 3, na Polsatsport.pl, na kanale Polsat Sport na platformie YouTube oraz na Polsat Box Go.

Logo programu "Handball Arena" na niebieskim tle z sylwetkami piłkarzy ręcznych.
fot. Polsat Sport
Handball Arena - 21.11. Transmisja TV i stream online

Gościem Iwony Niedźwiedź będzie Grzegorz Tkaczyk. Połączymy się również z reprezentantką Polski Magdą Balsam i Arturem Siódmiakiem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Orlen Wisła Płock górą w meczu Ligi Mistrzów!

 

Jednym z głównych tematów nadchodzącego programu będą zbliżające się mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Przed Biało-Czerwonymi trzy spotkania w fazie grupowej. Naprzeciwko Polek staną kolejno: Chinki (28.11), Tunezyjki (30.11) oraz Francuzki (02.12).

 

Oczywiście porozmawiamy również o rywalizacji w ORLEN Superlidze. Wyemitujemy rozmowę z Patrykiem Grzesikiem z zespołu Piotrkowianin Piotrków Trybunalski.

 

Omówimy też mecze Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów.

 

Transmisja Handball Areny w Polsacie Sport 3 od godziny 23:00. Premiera na naszym profilu na platformie YouTube oraz na Polsatsport.pl o godzinie 21:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HANDBALL ARENAINNEPIŁKA RĘCZNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Energa Wybrzeże Gdańsk 30:28. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 