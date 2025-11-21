Handball Arena - 21.11. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny odcinek programu Handball Arena. Jednym z głównych tematów piątkowego odcinka będą rozpoczynające się niedługo mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Transmisja programu Handball Arena w Polsacie Sport 3, na Polsatsport.pl, na kanale Polsat Sport na platformie YouTube oraz na Polsat Box Go.
Gościem Iwony Niedźwiedź będzie Grzegorz Tkaczyk. Połączymy się również z reprezentantką Polski Magdą Balsam i Arturem Siódmiakiem.
ZOBACZ TAKŻE: Orlen Wisła Płock górą w meczu Ligi Mistrzów!
Jednym z głównych tematów nadchodzącego programu będą zbliżające się mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Przed Biało-Czerwonymi trzy spotkania w fazie grupowej. Naprzeciwko Polek staną kolejno: Chinki (28.11), Tunezyjki (30.11) oraz Francuzki (02.12).
Oczywiście porozmawiamy również o rywalizacji w ORLEN Superlidze. Wyemitujemy rozmowę z Patrykiem Grzesikiem z zespołu Piotrkowianin Piotrków Trybunalski.
Omówimy też mecze Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów.
Transmisja Handball Areny w Polsacie Sport 3 od godziny 23:00. Premiera na naszym profilu na platformie YouTube oraz na Polsatsport.pl o godzinie 21:00.Przejdź na Polsatsport.pl