Handball Arena - 21.11. Transmisja TV i stream online

Gościem Iwony Niedźwiedź będzie Grzegorz Tkaczyk. Połączymy się również z reprezentantką Polski Magdą Balsam i Arturem Siódmiakiem.

Jednym z głównych tematów nadchodzącego programu będą zbliżające się mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Przed Biało-Czerwonymi trzy spotkania w fazie grupowej. Naprzeciwko Polek staną kolejno: Chinki (28.11), Tunezyjki (30.11) oraz Francuzki (02.12).

Oczywiście porozmawiamy również o rywalizacji w ORLEN Superlidze. Wyemitujemy rozmowę z Patrykiem Grzesikiem z zespołu Piotrkowianin Piotrków Trybunalski.

Omówimy też mecze Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów.

Transmisja Handball Areny w Polsacie Sport 3 od godziny 23:00. Premiera na naszym profilu na platformie YouTube oraz na Polsatsport.pl o godzinie 21:00.

