Kapitalny występ Góreckiej! Polki grały w Turcji

W czwartek na tureckich parkietach rozegrano spotkania szóstej kolejki tamtejszej ligi. Z fantastycznej strony pokazała się Zuzanna Górecka, która w meczu Ilbanku Ankara z Goztepe zdobyła aż 22 punkty, a jej zespół odniósł zwycięstwo 3:1.

Błyszczały również siatkarki Aydinu Belediyespor w wygranym 3:0 starciu z Bahcelievlerem. Martyna Grajber-Nowakowska i Aleksandra Rasińska były najlepiej punktującymi swojej drużyny, notując odpowiednio 14 i 13 "oczek".

W derbach Stambułu Fenerbahce pokonało 3:2 Galatasaray. W barwach pierwszej ekipy Agnieszka Korneluk wchodziła jedynie z ławki, podobnie jak naprzeciwko Martyna Łukasik, która po wejściach zakończyła dwie akcje.

Do sensacji doszło z udziałem Magdaleny Stysiak. Reprezentantka Polski zdobyła 15 punktów, lecz jej Eczacibasi Stambuł uległo 1:3 Niluferowi Belediyespor.

Niezły występ z 10 "oczkami" zaliczyła także Julia Szczurowska. Besiktas przegrał jednak 0:3 z Aras Kargo.

Porażkę 0:3 z Vakifbankiem Stambuł odniosła też trójka grająca w Kuzeyborze. Najwięcej, bo osiem punktów, zanotowała Martyna Czyrniańska, siedem padło łupem Weroniki Centki-Tietianiec, a tylko trzy Malwiny Smarzek.