Kapitalny występ Góreckiej! Polki grały w Turcji

Julian CieślakSiatkówka

Zuzanna Górecka zaliczyła świetne zawody w starciu jej Ilbanku Ankara z Goztepe w ostatniej kolejce ligi tureckiej. Przyjmująca zdobyła aż 22 punkty i była liderką swojej ekipy. Oprócz Góreckiej, grały również inne Polki.

Siatkarka w czarnej koszulce z numerem 9 trzyma piłkę do siatkówki, patrząc w bok.
fot. PAP
Zuzanna Górecka

W czwartek na tureckich parkietach rozegrano spotkania szóstej kolejki tamtejszej ligi. Z fantastycznej strony pokazała się Zuzanna Górecka, która w meczu Ilbanku Ankara z Goztepe zdobyła aż 22 punkty, a jej zespół odniósł zwycięstwo 3:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Partnerzy siatkarek reprezentacji Polski. Z kim są związane? (ZDJĘCIA)

 

Błyszczały również siatkarki Aydinu Belediyespor w wygranym 3:0 starciu z Bahcelievlerem. Martyna Grajber-Nowakowska i Aleksandra Rasińska były najlepiej punktującymi swojej drużyny, notując odpowiednio 14 i 13 "oczek".

 

W derbach Stambułu Fenerbahce pokonało 3:2 Galatasaray. W barwach pierwszej ekipy Agnieszka Korneluk wchodziła jedynie z ławki, podobnie jak naprzeciwko Martyna Łukasik, która po wejściach zakończyła dwie akcje.

 

Do sensacji doszło z udziałem Magdaleny Stysiak. Reprezentantka Polski zdobyła 15 punktów, lecz jej Eczacibasi Stambuł uległo 1:3 Niluferowi Belediyespor.

 

Niezły występ z 10 "oczkami" zaliczyła także Julia Szczurowska. Besiktas przegrał jednak 0:3 z Aras Kargo.

 

Porażkę 0:3 z Vakifbankiem Stambuł odniosła też trójka grająca w Kuzeyborze. Najwięcej, bo osiem punktów, zanotowała Martyna Czyrniańska, siedem padło łupem Weroniki Centki-Tietianiec, a tylko trzy Malwiny Smarzek.

Przejdź na Polsatsport.pl
AGNIESZKA KORNELUKINNEJULIA SZCZUROWSKAMAGDALENA STYSIAKMALWINA SMARZEKMARTYNA CZYRNIAŃSKAMARTYNA ŁUKASIKSIATKÓWKAWERONIKA CENTKA-TIETIANIECZUZANNA GÓRECKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lechia Tomaszów Mazowiecki - KPS Siedlce. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 